【消委會測試】近九成香腸高鈉半數高脂 只有四款合格 10元巴西雞肉腸獲高評分

不少都認為香腸是加工食品，多吃無益。而消委會今天（16日）公布，測試了市面30款香腸樣本，近九成屬「高鈉」，只有四款合格，另有一半屬「高脂」，其中有一款僅售10元巴西雞肉腸獲4.5星高分。另外有3款樣本檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM），其中1款的檢出量更超出歐盟的行動參考點13倍，及2款檢出具致癌性和基因毒性的多環芳香烴。

消委會香腸推介：

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消委會發現有26款，即8成7香腸樣本屬高鈉，卻沒有樣本屬低鈉。鈉含量最高的香腸樣本為Harvest Creek，每100克含1,280毫克鈉，鈉含量最低的香腸樣本為「龍堡」蜜糖雞尾腸，每100克含565毫克鈉。而總脂肪最高香腸樣本就是TOPVALU，每100克含35.6克脂肪。總脂肪含量最低的樣本為BILINSKI'S，每100克含5.5克脂肪。另外測試中最便宜的樣本，價值10元的Sadia巴西雞肉腸，雖然同樣被驗出高鈉，但亦獲得4.5星評價，比價值69元、只有2星總評的a lfresco香腸獲更高評價。

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脂肪方面，各樣本的總脂肪含量差異甚高，以每100克含量計，介乎5.5克至35.6克，相差5.5倍，其中15款屬「高脂」食物，即每百克固體食物含超過20克總脂肪，平均總脂肪含量每百克含20克，較過往消委會測試的火腿樣本及火雞片樣本的平均總脂肪含量分別高出3.5倍及近5倍。總脂肪最高一款為「TOPVALU」，食用1條便攝入約7.7克總脂肪，分別佔中國營養學會建議成人及上述女童的每日攝取量約11.7%及18%。

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食物安全方面，「御品皇」、「alfresco」及「廚師牌」檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物SEM，檢出量分別為每公斤4.0微克、6.1微克及14微克，檢出量最高的「廚師牌」超出歐盟的行動參考點(每公斤1微克)13倍，相關結果已轉交食安中心跟進。消委會指，研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，其代謝物SEM則可能令實驗動物的關節軟骨退化，四肢變形。不過，現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。現時本港未有法例規管SEM行動水平，建議有關當局可參考歐盟的做法，修訂相關法例予以規管，保障市民健康，以及讓生產商有明確的法例可依。

另外，「TOPVALU」亦檢出0.9微克具致癌性及基因毒性的多環芳香烴，未超出歐盟限量，可能與經煙燻製造有關；「PRIMAHAM」則檢出每公斤0.77毫克塑化劑，遠低於歐盟限量。消委會提醒，香腸高鈉高脂，切勿慣常以香腸作為日常正餐的主要食材，只宜偶作輕食，以免增加患上高血壓、心血管疾病風險。

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責任編輯：龍紀瑩