英患癌女主持籌5764萬助病友 臨終前獲封爵

面對罹患癌症的陰霾，不少人會選擇樂觀面對。英國一位知名女主持人即使身為癌症末期病人，仍發起籌款活動幫助同樣患癌的病友，甚至募得超過600萬英鎊善款。女主持的善舉不止獲得英國王室支持，更因此讓她在臨終前獲封爵位。

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年屆40的詹姆士（Deborah James）早於2016年患上大腸癌，並為英國廣播公司旗下的Podcast節目擔任主持人，分享患癌經歷。詹姆士亦成立慈善組織，為同是癌友的病人籌款，協助他們度過難關。

詹姆士上周披露，自己的癌症已到末期，並由醫院回家接受最後階段治療，坦言不知自己尚有多少時間。但她表示即使自己可能回天乏術，仍繼續尋求大腸癌的治療辦法。詹姆士同時再為自家慈善組織發起籌款，推廣大眾對大腸癌的了解。

原定善款目標為25萬英鎊（約240.5萬港元），豈料獲得熱烈回響。至周日（15日）已籌得超過600萬英鎊（約5,764萬港元），大幅超過目標金額。

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英國王室亦支持詹姆士的善舉，劍橋公爵威廉王子（Prince William）及太太凱特亦有向其組織捐款。上周五（13日）威廉親自拜訪癌症末期的詹姆士，並向她傳一個好消息，即她特別獲封為女爵士。詹姆士對封爵及威廉的到訪感到十分榮幸。

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責任編輯：吳漢培