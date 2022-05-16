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【俄烏局勢】進駐30多年　麥當勞宣布出售俄羅斯業務

環球政經 19:24 2022/05/16

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麥當勞（美：MCD）於1990年進駐俄羅斯，早前因俄羅斯入侵烏克蘭而宣布關閉俄國境內850家門市。該公司周一（16日）宣布，已啟動出售其俄羅斯業務的程序。

麥當勞於今年3月宣布暫時關閉俄羅斯的餐廳，在公司在一份聲明中表示，「烏克蘭戰爭引發的人道主義危機，以及由此引發的不可預測的營商環境，令該公司認為，不能繼續在俄羅斯經營，此舉亦不符合麥當勞的價值觀。」

麥當勞打算讓在俄的餐廳「去麥當勞化」，這意味著不再使用麥當勞的名稱、標識、品牌和菜單，但麥當勞打開繼續保留在俄的商標。麥當勞在當地擁有800多家門市和6.2萬名員工，集團表示正在尋找當地買家。

該公司退出俄羅斯市場，該將花費創紀錄的約12至14億美元的費用，當中主要是非現金費用。

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責任編輯：黃苑筠

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美股 經濟 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 麥當勞

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