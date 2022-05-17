  • 23°C
香港時間 : 2022517日 (二) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第六波疫情】專家對再現新一波疫情持正反意見　食肆：望發言前三思

商業 11:00 2022/05/17

分享：

分享：

有餐廳負責人反映，近日生意額已因群組感染下跌3成，冀政府不要因此再禁晚市堂食。（資料圖片）

港大醫學院院長梁卓偉預料，香港或將於兩周後爆發第六波疫情，惟港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，不同餐飲場所出現群組屬預期之內，市民毋須擔心。對此，有餐廳負責人反映，近日生意額已因群組感染下跌3成，冀政府不要因此再禁晚市堂食。

【速食時裝】英國Zara郵寄退貨不再免費　香港會否受影響？

獅子林私房火鍋曾先生表示，近日有火鍋店群組確診後，該店生意額即時下跌3成。並認為市民近日或因此避免光顧火鍋店，寧願選擇其他餐廳種類用餐。他對此感到無奈，但明白市民心態受影響屬正常反應，只好希望感染鏈儘快受控。

對於有專家稱恐現第六波疫情，林認為暫時來看，有群組感染的餐廳類別所受影響較大，但仍希望專家發言前三思。提到對政府的建議，他表示目前只希望當局不要再禁晚市堂食。

下雨比近日疫情影響更大

擁有3間分店的Wingman自晚市堂食解禁後，生意升至少50%。其聯合創辦人羅卓升認為，即使近日有零星確診個案及餐廳出現感染群組，加上有專家揚言第6波疫情或爆發，但對市民外出用餐的意欲未有太大影響。

他解釋，第5波疫情持續一段時間，晚市堂食放寬後，市民踴躍外出聚會。外出用餐人士又已接種疫苗，相信對疫情不會有太大憂慮；除非政府再次禁晚市堂食。

羅甚至指：「這幾天下雨，比近日疫情的影響更大。若香港再封一段長時間，只會出現像上海般的情況。」

【電動方程式】McLaren收購Mercedes-EQ冠軍車隊　明年參加Formula-E賽事

【職位招聘】遙距工作需求增　10個初級職位選擇

記者：李智美、葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫後復甦】美國迪士尼樂園疫後重開收入倍增　科技應用如何改善遊樂體驗？
2022/05/09
【疫後復甦】美國迪士尼樂園疫後重開收入倍增　科技應用如何改善遊樂體驗？
【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）
2022/05/11
【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）
【旅遊業復甦】香港放寬防疫措施　本地Staycation和商務旅程急增
2022/05/12
【旅遊業復甦】香港放寬防疫措施　本地Staycation和商務旅程急增
【珍珠奶茶】珍奶在美售價比星巴克咖啡高　成功關鍵：與餐廳評論平台合作
2022/05/13
【珍珠奶茶】珍奶在美售價比星巴克咖啡高　成功關鍵：與餐廳評論平台合作

你可能感興趣

【疫後復甦】美國迪士尼樂園疫後重開收入倍增　科技應用如何改善遊樂體驗？
17:45 2022/05/09
【疫後復甦】美國迪士尼樂園疫後重開收入倍增　科技應用如何改善遊樂體驗？
【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）
12:31 2022/05/11
【壽司郎】壽司郎居酒屋「杉玉」攻港設首間海外分店　夏季灣仔開業（多圖）
【旅遊業復甦】香港放寬防疫措施　本地Staycation和商務旅程急增
19:00 2022/05/12
【旅遊業復甦】香港放寬防疫措施　本地Staycation和商務旅程急增
餐飲 香港 傳染病 香港大學 火鍋 香港大學李嘉誠醫學院 何栢良 疫情

下一篇文章

【第六波疫情】梁卓偉籲師生免到堅尼地城用膳　有餐廳5點後生意即清零？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動方程式】McLaren收購Mercedes-EQ冠軍車隊　明年參加Formula-E賽事
【電動方程式】McLaren收購Mercedes-EQ冠軍車隊　明年參加Formula-E賽事
【職位招聘】遙距工作需求增　10個初級職位選擇
【職位招聘】遙距工作需求增　10個初級職位選擇
【品牌破產】日本老牌音響設備品牌安橋申請破產　香港亦有售其產品
【品牌破產】日本老牌音響設備品牌安橋申請破產　香港亦有售其產品
【第六波疫情】梁卓偉籲師生免到堅尼地城用膳　有餐廳5點後生意即清零？
【第六波疫情】梁卓偉籲師生免到堅尼地城用膳　有餐廳5點後生意即清零？
【元宇宙】戶外NFT x 本地藝術展覽下月舉行　有MC張天賦、RubberBand等表演
【元宇宙】戶外NFT x 本地藝術展覽下月舉行　有MC張天賦、RubberBand等表演
【按摩院復甦】新派按摩主攻年輕客群　生意額已回復疫前近7成水平
【按摩院復甦】新派按摩主攻年輕客群　生意額已回復疫前近7成水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款