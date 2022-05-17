【第六波疫情】專家對再現新一波疫情持正反意見　食肆：望發言前三思

▲ 有餐廳負責人反映，近日生意額已因群組感染下跌3成，冀政府不要因此再禁晚市堂食。（資料圖片）

港大醫學院院長梁卓偉預料，香港或將於兩周後爆發第六波疫情，惟港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，不同餐飲場所出現群組屬預期之內，市民毋須擔心。對此，有餐廳負責人反映，近日生意額已因群組感染下跌3成，冀政府不要因此再禁晚市堂食。

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獅子林私房火鍋曾先生表示，近日有火鍋店群組確診後，該店生意額即時下跌3成。並認為市民近日或因此避免光顧火鍋店，寧願選擇其他餐廳種類用餐。他對此感到無奈，但明白市民心態受影響屬正常反應，只好希望感染鏈儘快受控。

對於有專家稱恐現第六波疫情，林認為暫時來看，有群組感染的餐廳類別所受影響較大，但仍希望專家發言前三思。提到對政府的建議，他表示目前只希望當局不要再禁晚市堂食。

下雨比近日疫情影響更大

擁有3間分店的Wingman自晚市堂食解禁後，生意升至少50%。其聯合創辦人羅卓升認為，即使近日有零星確診個案及餐廳出現感染群組，加上有專家揚言第6波疫情或爆發，但對市民外出用餐的意欲未有太大影響。

他解釋，第5波疫情持續一段時間，晚市堂食放寬後，市民踴躍外出聚會。外出用餐人士又已接種疫苗，相信對疫情不會有太大憂慮；除非政府再次禁晚市堂食。

羅甚至指：「這幾天下雨，比近日疫情的影響更大。若香港再封一段長時間，只會出現像上海般的情況。」

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記者：李智美、葉泳珊