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【IE消失】IE桌面版下月16日起停用 日後將引導至Edge瀏覽器 微軟提醒用戶提前做好部署

理財智慧 18:44 2022/05/16

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由經歷27年的微軟（Microsoft）Internet Explorer瀏覽器，又稱IE，其桌面版將於6月16日起停用。微軟提醒IE瀏覽器用戶，IR停用後將會引導至使用Edge瀏覽器。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

微軟早前於官網發出公告指，桌面版IE瀏覽器將於6月16日終止服務，到時用戶將引導至使用Edge瀏覽器。微軟又表示，如果用戶未來有需要在Windows 11的系統上，使用只支援IE的舊網站及應用程式，建議用戶可於Edge瀏覽器內啟用相容IE的模式。

與此同時，微軟提醒仍然使用IE的用戶，務必於終止期限之前，提前做好部署，並確保已啟動內置於Edge瀏覽器相容的IE模式，將舊版IE的數據資料匯入至Edge瀏覽器。微軟又指，假若遇到相容性問題時，可向官方提出求助。

 

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責任編輯：羅浩濂

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