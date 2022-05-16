【IE消失】IE桌面版下月16日起停用 日後將引導至Edge瀏覽器 微軟提醒用戶提前做好部署

由經歷27年的微軟（Microsoft）Internet Explorer瀏覽器，又稱IE，其桌面版將於6月16日起停用。微軟提醒IE瀏覽器用戶，IR停用後將會引導至使用Edge瀏覽器。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

微軟早前於官網發出公告指，桌面版IE瀏覽器將於6月16日終止服務，到時用戶將引導至使用Edge瀏覽器。微軟又表示，如果用戶未來有需要在Windows 11的系統上，使用只支援IE的舊網站及應用程式，建議用戶可於Edge瀏覽器內啟用相容IE的模式。

與此同時，微軟提醒仍然使用IE的用戶，務必於終止期限之前，提前做好部署，並確保已啟動內置於Edge瀏覽器相容的IE模式，將舊版IE的數據資料匯入至Edge瀏覽器。微軟又指，假若遇到相容性問題時，可向官方提出求助。

【長者福利】「樂悠咭」由下月一日起 分階段接受65歲或以上合資格人士申請 繼續享用2元乘車優惠【下一頁】

【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂