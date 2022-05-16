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【年薪排名】「2021年薪最高CEO」排行揭曉 蘋果Tim Cook排第四 Elon Musk竟榜上無名？

環球政經 19:03 2022/05/16

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不少人都對大企業的行政總裁薪酬感到相當好奇，根據《華爾街日報》報道，2021年大企業高層的年薪增加了最少12%，年度股東回報率也接近30%。其中，美國最大企業的行政總裁薪資中位數為1,470萬美元，比2020年1,340萬美元高了130萬美元。

【綠色債券】綠債配發結果公布  每人最多獲發5手  19日掛牌上市【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

去年收入最高的行政總裁為 Expedia 的執行長 Peter Kern，年薪達到 2.96 億美元；第二名則是 Discovery 的執行長薩 David Zaslav，年薪 2.47 億美元；第三名為美國軟件公司 ServiceNow行政總裁Bill McDermott ，年薪 1.66 億美元；蘋果行政總裁Tim Cook則以年薪 9,874 萬美元排名第四。令人意想不到的是Elon Musk竟然以0元排榜尾。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

不過各位亦不用覺得奇怪，皆因根據 Tesla 在 2018 年公布的Elon Musk長期績效薪酬方案，Tesla 會為他提供 1.013 億份股票期權，並分成 12 批發放，因此Elon Musk不像其他行政總裁一樣，擁有固定薪水、分紅或股票獎勵，而按照最近的價格，Elon Musk持有的期權在行使後的價值約為 650 億美元。

【著數優惠】將軍澳中心「初夏感謝祭」 推1折瘋搶優惠及送福袋【下一頁

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記者：鄭日棱

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