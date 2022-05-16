【年薪排名】「2021年薪最高CEO」排行揭曉 蘋果Tim Cook排第四 Elon Musk竟榜上無名？

不少人都對大企業的行政總裁薪酬感到相當好奇，根據《華爾街日報》報道，2021年大企業高層的年薪增加了最少12%，年度股東回報率也接近30%。其中，美國最大企業的行政總裁薪資中位數為1,470萬美元，比2020年1,340萬美元高了130萬美元。

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去年收入最高的行政總裁為 Expedia 的執行長 Peter Kern，年薪達到 2.96 億美元；第二名則是 Discovery 的執行長薩 David Zaslav，年薪 2.47 億美元；第三名為美國軟件公司 ServiceNow行政總裁Bill McDermott ，年薪 1.66 億美元；蘋果行政總裁Tim Cook則以年薪 9,874 萬美元排名第四。令人意想不到的是Elon Musk竟然以0元排榜尾。

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不過各位亦不用覺得奇怪，皆因根據 Tesla 在 2018 年公布的Elon Musk長期績效薪酬方案，Tesla 會為他提供 1.013 億份股票期權，並分成 12 批發放，因此Elon Musk不像其他行政總裁一樣，擁有固定薪水、分紅或股票獎勵，而按照最近的價格，Elon Musk持有的期權在行使後的價值約為 650 億美元。

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記者：鄭日棱