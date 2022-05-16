【虛擬經濟】Luna基金會公布不明比特幣去向 逾8萬比特幣儲備已近耗盡 剩餘資產賠償UST散戶

Terra崩盤事件後，有報道指Luna基金會（LFG）逾8萬枚比特幣儲備下落不明。LFG在今日（16日）於推特發表聲明，記錄了LFG近日通過買賣加密貨幣以捍衛UST穩定幣的過程；LFG亦透露正在尋求使用其剩餘資產以賠償UST用戶，並會由最細的散戶優先。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

LFG在聲明中指出，其比特幣儲備由5月7日的80,394枚，減少至現時的313枚，反映比特幣儲備幾乎已全部耗盡。現時剩餘的加密貨幣資產包括了BNB（39,914枚）、AVAX（1,973,554枚）、UST（1,847,079,725枚）及LUNA（222,713,007枚），將用於補償投資者之用。

根據LFG的推文，LFG在5月8日轉移了52,189枚比特幣與交易對手進行交易。到了5月12日，Terra背後的公司Terraform Labs，作為捍衛掛鉤的最後努力，拋售了33,206枚比特幣。

【大行報告】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文