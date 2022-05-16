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【虛擬經濟】Luna基金會公布不明比特幣去向 逾8萬比特幣儲備已近耗盡 剩餘資產賠償UST散戶

環球政經 19:20 2022/05/16

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Terra崩盤事件後，有報道指Luna基金會（LFG）逾8萬枚比特幣儲備下落不明。LFG在今日（16日）於推特發表聲明，記錄了LFG近日通過買賣加密貨幣以捍衛UST穩定幣的過程；LFG亦透露正在尋求使用其剩餘資產以賠償UST用戶，並會由最細的散戶優先。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

LFG在聲明中指出，其比特幣儲備由5月7日的80,394枚，減少至現時的313枚，反映比特幣儲備幾乎已全部耗盡。現時剩餘的加密貨幣資產包括了BNB（39,914枚）、AVAX（1,973,554枚）、UST（1,847,079,725枚）及LUNA（222,713,007枚），將用於補償投資者之用。

根據LFG的推文，LFG在5月8日轉移了52,189枚比特幣與交易對手進行交易。到了5月12日，Terra背後的公司Terraform Labs，作為捍衛掛鉤的最後努力，拋售了33,206枚比特幣。

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責任編輯：嚴浩文

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