【可持續發展】恒指推出「恒生氣候變化1.5℃目標指數」　以溫室氣體排放強度調整權重

▲ 恒指推出「恒生氣候變化1.5℃目標指數」 以溫室氣體排放強度調整權重

恒生指數公司推出「恒生氣候變化1.5℃目標指數」，指數將參考歐盟巴黎協議一致基準，以溫室氣體排放強度調整成分股權重，旨在為有興趣將氣候因素納入投資組合的投資者，提供新的參考標準。新指數每隔兩秒計算及即時發佈。

該氣候變化1.5℃目標指數的選股，將會以恒生大中型股（可投資）指數的股份作為基礎，按可持續發展相關國際指引， 以及是否涉及爭議性產品或服務而進行篩選。而篩選的標準，包括發電涉及的溫室氣體排放強度，超過100g CO2 e/kWh（使用化石燃料發電佔收入50%或以上）的成分股，都需排除在指數外。

經過篩選後，餘下基礎指數成分股，將會根據溫室氣體排放強度而調整權重，溫室氣體排放強度較低的成分股，將獲調高權重，反之亦然。而有關溫室氣體排放數據的獲取，恒生指數公司將會與數據機構Arabesque、ISS ESG以及Sustainalytics合作，獲得授權許可，使用有關數據。

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記者：梁安琪