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美企CEO去年收入中位數逾1.1億 連續6年創新高

環球社會熱點 18:54 2022/05/16

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標普500指數去年疫後復甦期間升幅可觀，楆指成份企業行政總裁收入水漲船高，薪酬中位數達1,470萬美元（約1.1億港元），連續6年創新高，當中9人薪酬逾5,000萬美元（約3.9億港元）。

馬斯克抱怨美國人唔願返工「中國人OT到凌晨3點」 【下一頁】

《華爾街日報》報道，2021年標指成份企業的行政總裁，年度收入中位數達1,470萬美元，較2020年的1,340萬美元（約1億港元）升近一成。

當中有9名行政總裁獲得最少5,000萬美元薪酬，較2020年的7人及2016年時的1人多。薪酬最高的25名行政總裁，集中於科技及媒體行業，股權收入更佔其總薪酬來源的78%。

美國鬧嬰兒奶粉荒 最快7月增供應援急 【下一頁】

收入居首的是旅遊預訂網站Expedia的行政總裁科恩（Peter Kern），總薪酬達2.96億美元（約23.1億港元）。他在疫情初爆的2020年4月上任，集團讚揚他疫情間的努力，令公司蓬勃發展。

探索傳播（Discovery Inc）的行政總裁扎斯拉夫（David M. Zaslav）則以2.46億美元（19.2億港元）報酬排第二。 IT服務公司ServiceNow的孟鼎銘（Bill McDermott）則以1.66億美元（約12.9億港元）總收入排第三。

排行榜接下來兩位，依次分別是蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）及摩根大通掌舵人戴蒙（Jamie Dimon）。

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責任編輯：李俊儀

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