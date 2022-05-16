【虛擬保險】OneDegree：寵物保險保額收入截至4月初按年大升3倍　近半主人選擇保額最高的計劃

▲ OneDegree公佈，其寵物保險保額收入截至4月初按年大升3倍，近半主人選擇保額最高的計劃。

邁向開業第3年的虛擬保險OneDegree公佈，截至今年4月初，OneDegree寵物保險保額收入較去年上升3倍，為數萬隻寵物提供醫療保障。

截至今年4月，近5成的寵物主人選擇「毛價保」寵物保險保額最高的尊寵計劃，客戶選擇尊寵計劃的比例較去年大幅上升近50%。OneDegree指，數據反映客戶較以往更重視寵物醫療保險。

OneDegree Group共同創辦人郭彥麟表示，毛價保自2020年推出，在疫情下仍然能夠達到如此佳績，相信是由於網上投保過程簡單，而且索償安排快捷。

貓咪投保「毛價保」寵物保險無需提交證明

OneDegree又宣佈，趁邁向開業第3年，宣佈貓咪投保「毛價保」寵物保險時無需提交任何證明。OneDegree指，理解由於貓咪在健康的情況下，鮮有需要前往獸醫診所，因而主人們在投保時難以提供貓咪的身份證明，故此希望簡化流程，為毛孩主人們提供更方便的投保體驗。

另外，OneDegree由即日起至5月31日推出優惠，新客戶在優惠期輸入優惠碼「onedegree」購買「毛價保」寵物保險首年可獲7折。

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