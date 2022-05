英官勸生活負擔過重民眾 OT或者搵過份更好工作

通脹加上能源價格飆升等因素影響,英國大量民眾面對生活成本飆升危機。英國運輸部政務次官麥克萊恩接受訪問時推銷社區就業中心,建議生活負擔過重民眾應考慮OT(超時工作)或再找一份更好的工作,被批評言論離地。

【移民澳洲】莫里森擬准用公積金買樓 助首置客上車 【下一頁】

麥克萊恩(Rachel Maclean)周一(16日)接受英國天空電視台訪問,表示政府長遠來説更希望看到民眾自助,認為他們可以利用社區就業中心來增加自己的收入。

她承認英國家庭面臨生活成本飆升的短期壓力,認為他們可增加工作收入來保障自己,減輕能源、物價及稅率上升所帶來的影響。

麥克萊恩稱:

我們長遠來説需要制定經濟增長計劃,並確保人們無論是增加工作時數或轉向更高薪工作,都能更好保障自己。

(Over the long-term we need to have a plan to grow the economy and make sure that people are able to protect themselves better, whether that is by taking on more hours or moving to a better-paid job.)