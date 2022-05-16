英官勸生活負擔過重民眾 OT或者搵過份更好工作

通脹加上能源價格飆升等因素影響，英國大量民眾面對生活成本飆升危機。英國運輸部政務次官麥克萊恩接受訪問時推銷社區就業中心，建議生活負擔過重民眾應考慮OT（超時工作）或再找一份更好的工作，被批評言論離地。

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麥克萊恩（Rachel Maclean）周一（16日）接受英國天空電視台訪問，表示政府長遠來説更希望看到民眾自助，認為他們可以利用社區就業中心來增加自己的收入。

她承認英國家庭面臨生活成本飆升的短期壓力，認為他們可增加工作收入來保障自己，減輕能源、物價及稅率上升所帶來的影響。

麥克萊恩稱：

我們長遠來説需要制定經濟增長計劃，並確保人們無論是增加工作時數或轉向更高薪工作，都能更好保障自己。 （Over the long-term we need to have a plan to grow the economy and make sure that people are able to protect themselves better, whether that is by taking on more hours or moving to a better-paid job.）

主持提醒麥克萊恩，目前不乏基層用盡時間工作但仍靠食物銀行援助。她就承認上述做法並非對所有人都有效。

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她表示因此政府需要採取其餘措施，例如與學校或地方政府部門合作，將支援目標定位至最準確地區。

麥克萊恩的言論在英國引起爭議。英國工黨影子首席財政部長西迪克（Tulip Siddiq）表示麥克萊恩的言論愚蠢及與社會脫節。

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責任編輯：鄭錦玲