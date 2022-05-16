【綠色債券】綠債配發結果公布 每人最多獲發5手 19日掛牌上市

港府早前推出綠色債券，市場反應熱烈。港府周一（16日）公布首批綠色零售債券的認購及配發結果，根據配售銀行及香港中央結算公司所提供的認購資料，截至今年5月6日下午2時認購期結束為止，政府共收到48.83萬份有效申請，申請的債券本金總額達325.67億元。

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首批綠色零售債券的最終發行額為200億元。政府按照2022年4月26日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲五手。150 826份認購四手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的337 527份申請（即認購四手以上者），均將先獲發四手債券，並進行抽籤，其中194 302份申請將獲配發多一手債券。

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綠色零售債券將於今年5月18日發行，並在5月19日於香港聯合交易所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。



財政司司長陳茂波說：「政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。這是全球至今發行額最大的綠色零售債券。推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固我們作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。」

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對於香港政府發行綠色零售債券，畢馬威中國環境、社會及管治服務香港主管合夥人吳柏年表示，政府主動讓零售投資者參與綠色和可持續金融市場，帶頭推動綠色金融市場發展，不但對香港債市發展起推動作用，亦加強香港作為亞洲綠色金融中心的地位。

他認為香港作為國際金融中心，在發展綠色金融具獨特優勢，具備成熟的金融發展制度與政策，而綠色和可持續金融跨機構督導小組能有系統地加快香港綠色和可持續金融的發展。

政府公佈共收到逾48.83萬份有效申請，吳柏年認為數字反映投資者對相關債券有一定需求，政府是次發行正切合市場需要。

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記者：陳詠妍