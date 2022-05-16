【Pixel手機】屏幕指紋解鎖太慢　Google高層證實Pixel 6a感應器升級？

▲ 據外媒《Android Central》報道，Google高層證實，Pixel 6a所採用的屏幕下指紋辨識感應器，將會與Pixel 6系列不一樣，惟具體細節仍未透露。

Google Pixel 6及6 Pro自去年推出以來，不少用戶抱怨手機屏幕指紋辨識解鎖速度太慢。新款中階手機Pixel 6a將於7月正式上市，外界擔心會否出現同樣問題，而Google高層則為此提供解答。

【強強聯手】Google夥三星 推跨平台健康應用程式Health Connect

據外媒《Android Central》報道，Google高層Rick Osterloh證實，Pixel 6a所採用的屏幕下指紋辨識感應器，將會與Pixel 6系列不一樣，惟具體細節仍未透露。



另一外媒《AndroidPolice》則指，Pixel 6及6 Pro配置的是Goodix屏幕下光學指紋辨識模組，但未獲官方證實。而此辨識模組其他品牌也有採用，但就沒有相同的問題。目前不確定Pixel 6a的不同模組是否仍為Goodix。

【Google開發者大會】Google推平價新機Pixel 6a 售約3,524元

【Google開發者大會】Google 搜尋重視本地化靠圖片搜尋附近美食 地圖增環保路線

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集：