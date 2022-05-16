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新世界私人居屋選址元朗欖喜路地皮　已遞交改劃申請　料最快明年動工

股樓投資 18:03 2022/05/16

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新世界（00017）旗下非牟利社企「新世界建好生活」早前提出發展首個私人資助房屋項目，以市價約五折至六折出售房屋，幫助市民上車。新世界表示，團隊經過仔細研究後，選定在元朗欖喜路一幅約3.03萬平方呎的土地興建有關項目，項目已於5月初向城規會提交土地改劃申請，若一切順利，預計項目最快將可於2023年動工，最早於2027年落成。

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項目選址元朗欖喜路地皮，項目地盤面積約3.03萬平方呎，預計總樓面面積約15.1萬平方呎。發展商預計興建1幢樓宇，提供約300個單位，並建議推出嶄新的「上車易按揭」及「漸進式供款」按揭模式。根據計劃，樓宇成交時買家只須承造單位樓價一半的按揭，餘下一半樓價的按揭，可在成交後十年內一次過或分階段承造，以解決年輕家庭缺乏大額首期、置業初期供樓吃力的問題，達致以可負擔價錢購入「質素及呎數兼備」的新居。

「新世界建好生活」主席兼新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「香港的房屋問題盤根錯節，今次由新世界牽頭提供資源，盼能解決香港『住屋難、上車難』的問題。我們希望透過房社企，興建非牟利私人資助房屋，為房屋問題找到新出路。」

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撰文 : 謝昕蕎

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