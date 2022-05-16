【一時佳話@iM網欄】邁向成功路 給緬懷過去的人

這陣子由Bob（林盛斌）擔任主持的大台節目《360秒人生課堂》引起廣泛關注。由於有筆者的身心語法程式學（Neuro-Linguistic Programming、NLP）老師李炫華担任特設嘉賓，故筆者也經常收看。其中一集請了盛滙商舖基金創辦人李根興作嘉賓，他除分享了創業的經歷外，從中更穿插了2個小故事。其中一個故事，筆者感受很深，故跟大家分享：

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鹿角和腿的故事

一天，有一隻公鹿在河邊喝水，牠從倒影中看到自己，不禁自我陶醉：「我頭上這對角又大形狀又美！」但當牠看到自己的四條腿時，卻抱怨說：「可惜我的腿真難看，又細又幼。」

這時，一直潛伏在公鹿背後的獅子突然朝牠撲來。公鹿反應快，立刻用牠又細又幼的腿連跳帶跑飛奔逃命，把獅子遠遠的甩在後頭。但當公鹿逃進樹林後，牠頭上引以為傲的角卻被樹枝給纏住了，卡在那兒動彈不得，但又捨不得弄斷這又大又美的角。

獅子見狀便撲上去，一口咬破公鹿的頸。牠死前嘅嘆：「想不到在關鍵時，我討厭的四條腿救我一命，反而我最喜愛的這對角卻害死了我。」

故事說完了，於你而言，甚麼是你的鹿角？甚麼是鹿腿呢？沒有卑微的工作，只有卑微的工作態度。筆者從事保險行業廿多年，見過很多形形色色的人加入這行業，特別是疫情這幾年，入行的人特別多。當中有些新人雖然人脈和資源不多，但勝在認真學習，腳踏實地工作。但有些曾在原行業身居要位的新人，卻經常抱怨時不與我，不住緬懷過去的一切，也羞於主動向人推介理財服務和產品，試問又怎會做得好呢？

勇敢闖出成功路

筆者還記得入行半年時，老闆問過筆者一個問題：「Wave，你覺得保險理財是一個怎樣的工作？」筆者不加思索回答說：「我覺得，保險是一個很專業很神聖的工作！」他笑道：「你一定會成功！」

筆者還記得，年多前有媒體報導飛機師轉行當巴士司機的新聞，不知讀者們有甚麼感受？筆者十分欣賞該位男士能屈能伸和勇氣。他願意接受訪問，便不怕給全世界知道，首先肯定他很認同巴士司機的工作，其次想借自身經歷勉勵市民，人總是要向前邁步。事實上，沒有卑微的工作，只有卑微的工作態度。要用圓規畫出一個完美的圓形有2個條件，心不動，腳在走。心就是指工作態度和信念，腳就是指你的行動。親愛的讀者們，若你正轉行，筆者鼓勵你放下鹿角，拔腿闖出你的成功路！

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作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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