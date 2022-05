【一時佳話@iM網欄】邁向成功路 給緬懷過去的人

這陣子由Bob(林盛斌)擔任主持的大台節目《360秒人生課堂》引起廣泛關注。由於有筆者的身心語法程式學(Neuro-Linguistic Programming、NLP)老師李炫華担任特設嘉賓,故筆者也經常收看。其中一集請了盛滙商舖基金創辦人李根興作嘉賓,他除分享了創業的經歷外,從中更穿插了2個小故事。其中一個故事,筆者感受很深,故跟大家分享:

同場加映:【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

鹿角和腿的故事

一天,有一隻公鹿在河邊喝水,牠從倒影中看到自己,不禁自我陶醉:「我頭上這對角又大形狀又美!」但當牠看到自己的四條腿時,卻抱怨說:「可惜我的腿真難看,又細又幼。」

這時,一直潛伏在公鹿背後的獅子突然朝牠撲來。公鹿反應快,立刻用牠又細又幼的腿連跳帶跑飛奔逃命,把獅子遠遠的甩在後頭。但當公鹿逃進樹林後,牠頭上引以為傲的角卻被樹枝給纏住了,卡在那兒動彈不得,但又捨不得弄斷這又大又美的角。

獅子見狀便撲上去,一口咬破公鹿的頸。牠死前嘅嘆:「想不到在關鍵時,我討厭的四條腿救我一命,反而我最喜愛的這對角卻害死了我。」

故事說完了,於你而言,甚麼是你的鹿角?甚麼是鹿腿呢?沒有卑微的工作,只有卑微的工作態度。筆者從事保險行業廿多年,見過很多形形色色的人加入這行業,特別是疫情這幾年,入行的人特別多。當中有些新人雖然人脈和資源不多,但勝在認真學習,腳踏實地工作。但有些曾在原行業身居要位的新人,卻經常抱怨時不與我,不住緬懷過去的一切,也羞於主動向人推介理財服務和產品,試問又怎會做得好呢?

勇敢闖出成功路

筆者還記得入行半年時,老闆問過筆者一個問題:「Wave,你覺得保險理財是一個怎樣的工作?」筆者不加思索回答說:「我覺得,保險是一個很專業很神聖的工作!」他笑道:「你一定會成功!」

筆者還記得,年多前有媒體報導飛機師轉行當巴士司機的新聞,不知讀者們有甚麼感受?筆者十分欣賞該位男士能屈能伸和勇氣。他願意接受訪問,便不怕給全世界知道,首先肯定他很認同巴士司機的工作,其次想借自身經歷勉勵市民,人總是要向前邁步。事實上,沒有卑微的工作,只有卑微的工作態度。要用圓規畫出一個完美的圓形有2個條件,心不動,腳在走。心就是指工作態度和信念,腳就是指你的行動。親愛的讀者們,若你正轉行,筆者鼓勵你放下鹿角,拔腿闖出你的成功路!

同場加映:【iM Cafe】美國加息未停手 好友反彈只能走?

作者_周榮佳

作者簡介:作者簡介:從事保險業逾廿年,擁有 15 個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。 Wave 除獲 HKFI 年度傑出保險代理、 GAMA 最高管理成就獎、《 iMoney 》香港保險風雲人物外,更獲選亞洲年度最佳保險領袖,在業界享負盛名。

更多一時佳話 @ 周榮佳的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!