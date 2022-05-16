【MPF】駿隆：強積金成員4月約有13億港元資金流入股票市場基金

▲ 駿隆指強積金成員4月約有13億港元資金流入股票市場基金。

駿隆公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利（26.7%）、滙豐（17.9%）及永明（10.9%）。過去12個月，宏利（+0.9%）及永明（+0.5%）錄得最多市佔率增幅，相反滙豐（-0.5%）市佔率則下滑最多。

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟指，強積金成員於4月大約有13億港元資金流入股票市場基金，其主要來源為債券基金和貨幣市場基金，佔8億港元。

駿隆建議，強積金成員在調整強積金資產配置時，應考慮較長線的投資年期，而非短線波動。王玉麟續指，中期而言，俄烏戰事、美國加息和考慮縮表，或會為信貸市場持續帶來波動。成員除了留意市場動態和了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

年初至今十大表現最佳成份基金全數零回報

根據駿隆提供的強積金數據，年初至今十大表現最佳成份基金，回報全為0%。當中表現最佳的依次是交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行強積金保守基金、友邦強積金優選計劃強積金保守基金，以及東亞（強積金）行業計劃東亞 (行業計劃) 強積金保守基金。

至於年初至今回報最差成份基金，全數回報下跌一成或以上。當中表現最差的依次是萬全強制性公積金計劃美國股票基金 、宏利環球精選（強積金）計劃宏利 MPF 北美股票基金，以及宏利環球精選（強積金）計劃宏利 MPF 國際股票基金。

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