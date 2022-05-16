【超級豪宅】英皇豪宅命名「壽臣山15號」　洋房最大面積達1.2萬呎

由英皇（00163）、中渝置地（01224）、明發集團（00846）及資本策略（00497）旗下尚家生活合作發展的壽臣山洋房項目，今日正式命名為「壽臣山15號」（No.15 Shouson），發展商亦同步公布項目樓書。

資料顯示，項目位處港島南區超級傳統豪宅地段壽臣山道西15號，設有15幢低密度獨立洋房，實用面積由3,727至12,073平方呎，提供四房四套至六房六套間隔，每幢洋房皆設私人花園、私人車位以及升降機，其中13幢洋房擁有私人游泳池。

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據樓書顯示，全盤最細單位見於9號洋房，實用面積3,727平方呎，屬四房四套間隔。至於全盤最大的2號洋房，實用面積達12,073平方呎，屬六房六套間隔。英皇國際副主席楊政龍表示，壽臣山15號一直備受實力買家關注垂詢，發展商將會共享資源積極準備宣傳及銷售安排，料短期將項目推出招標。他續指，隨着疫情放緩，香港經濟逐漸重回正軌，集團預料豪宅市場會愈漸活躍，相信項目推出後必會成為市場矚目焦點。

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