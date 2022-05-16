【消費著數】海港城5月16日起推出多項優惠券獎賞 最多可賺取1.5萬元優惠券

海港城推出全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，於2022年5月16日至7月17日，顧客於同日以指定電子付款方式消費每1,500元即可獲「100元購物優惠券」、「100元美食優惠券」及「50元美食優惠券」各1張；而消費每5,000元更可額外獲贈「500元購物優惠券」1張！逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取1.5萬元優惠券！

海港城優惠券獎賞詳情：

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優惠券可於超過360間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠。推介參與商戶包括Valentino Beauty、Givenchy Beauty、L’Occitane、La Maison VALMONT、LeSportsac、PORTS INTERNATIONAL、Bimbo Concept 、The Monster Lab、Tavolo Kids Living、Zoff及連卡佛百貨等。

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此外，海港城「TODAY BEST OFFER」，每日亦會為顧客搜羅不同品牌快閃驚喜優惠，每個優惠限時1天。優惠當中涵蓋美容及個人護理、時裝、手錶、珠寶及飾品、運動用品、餐廳輕食、兒童服飾及用品、家居生活及眼鏡等。5月19日於Facesss單一消費滿HK$1,380，可換領雙色萬用收納袋1個及<劇場版 咒術迴戰 0>換票券2張！ACCA KAPPA、Chloé Atelier des Fleurs、 Godiva Chocolatier、KÉRASTASE、Max Mara等品牌亦會於本星期推出不同Best Offers。

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記者：鄭日棱