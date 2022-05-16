  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (一) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費著數】海港城5月16日起推出多項優惠券獎賞 最多可賺取1.5萬元優惠券

理財智慧 18:13 2022/05/16

分享：

分享：

海港城推出全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，於2022年5月16日至7月17日，顧客於同日以指定電子付款方式消費每1,500元即可獲「100元購物優惠券」、「100元美食優惠券」及「50元美食優惠券」各1張；而消費每5,000元更可額外獲贈「500元購物優惠券」1張！逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取1.5萬元優惠券！

海港城優惠券獎賞詳情：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

優惠券可於超過360間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠。推介參與商戶包括Valentino Beauty、Givenchy Beauty、L’Occitane、La Maison VALMONT、LeSportsac、PORTS INTERNATIONAL、Bimbo Concept 、The Monster Lab、Tavolo Kids Living、Zoff及連卡佛百貨等。

【著數優惠】將軍澳中心「初夏感謝祭」 推1折瘋搶優惠及送福袋【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

此外，海港城「TODAY BEST OFFER」，每日亦會為顧客搜羅不同品牌快閃驚喜優惠，每個優惠限時1天。優惠當中涵蓋美容及個人護理、時裝、手錶、珠寶及飾品、運動用品、餐廳輕食、兒童服飾及用品、家居生活及眼鏡等。5月19日於Facesss單一消費滿HK$1,380，可換領雙色萬用收納袋1個及<劇場版 咒術迴戰 0>換票券2張！ACCA KAPPA、Chloé Atelier des Fleurs、 Godiva Chocolatier、KÉRASTASE、Max Mara等品牌亦會於本星期推出不同Best Offers。

【NFT】英皇娛樂進軍元宇宙 將聯同張敬軒推出NFT「HertzCity」 計劃於六月下旬發行【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

​​​​​【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
海港城 著數優惠

上一篇文章

【綠色債券】綠債配發結果公布 每人最多獲發5手 19日掛牌上市

下一篇文章

【長者福利】「樂悠咭」由下月一日起 分階段接受65歲或以上合資格人士申請 繼續享用2元乘車優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款