【NFT】本地藝術展覽「ARTAVERSE」 於6月3至12日中環海濱活動空間舉行 門票最平280元

戶外NFT聯乘本地藝術展覽「ARTAVERSE」將於6月3至12日中環海濱活動空間舉行，活動與逾百個合作單位合作，如流動通訊服務營辦商3香港、智慧手機和平板設備遊戲開發商 Animoca Brands、台灣NFT項目《Alpacadabraz羊駝》、香港本地科技公司RAZE等，將帶來多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演。首屆舉行「ARTAVERSE」耗資達8位數字，望打造成為集數位藝術、區塊鏈科技、擴增實境、虛擬實境及本地藝術於一身的戶外藝術社區，匯聚本地當代數位藝術家及藝術科技產業先驅，引領市民大眾走進虛擬與現實交融的Web 3.0藝術宇宙，親身經歷浸沉式嶄新體驗。與此同時，活動亦邀請到全球首位推出華語音樂NFT藝術家陳奐仁擔任「ARTAVERSE」專家顧問及藝術科技大使，啓發本地新世代藝術愛好者，協助創作多元藝術同時把本地藝術推動至更廣闊的世界。

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「ARTAVERSE」主辦單位之一的彩正娛樂行政總裁黃熙仁表示，隨著Web 3.0藝術宇宙的迅速擴展，「ARTAVERSE」作爲亞洲的NFT藝術展覽之一，期望藉著過去於上市公司及投資公司的管理經驗，配合耀榮文化過去多年的演藝娛樂製作經驗，打造一個致力推動亞洲藝術科技發展的平台，銳意孕育及催化本地以至整個亞洲具潛質的新生代潮流文化愛好者投身藝術科技產業。

「ARTAVERSE」將分為三大展區，包括ART BOX、ART HUB及ART STAGE，以多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演，為大眾開啟穿梭現實與虛擬世界的浸沉式藝術娛樂文化之旅，由淺入深讓一眾潮流文化愛好者探討Web 3.0藝術宇宙的發展及無限可能性。

ART BOX展覽區設立超過20多個獨立展覽空間，合作參展單位將為大眾展示一系列NFT藝術收藏品，讓觀眾不但可以觀賞到數位藝術品，同時了解NFT當代藝術收藏入門知識，讓有興趣的新世代藝術愛好者可於網上即時收藏心頭好。除此之外，ART BOX亦設有不少結合虛擬現實和擴增實境的藝術元素，Shadow Factory更會以虛擬實境(VR)及擴增實境(AR) ，配合場內設置的AR互動專區，讓觀眾置身於浸沉式藝術體驗當中。

而ART HUB將劃分為4大區域，當中包括名人專區、NFT專區、藝術專區及科技專區。名人專區將展示多個知名藝人的作品，包括「ARTAVERSE」專家顧問及藝術科技大使陳奐仁、香港電影金像獎特刊拍攝的著名攝影師CK 陳錦強等。而NFT專區將呈獻由當代藝術家 Chuckchee的大熱台灣NFT項目《Alpacadabraz羊駝》牽頭組成的台灣展覽區，及一眾由出色藝術家等合作的NFT項目。另外，藝術及科技專區更將展示殿堂級藝術家作品，例如藝術家黃玉郎的NFT和版畫、黃家偉、劉佳的當代水墨以及潘星瑋的雕塑作品。

至於ART STAGE展區，將設逾60場藝術與科技講座及音樂演出，當中藝術與科技講座讓大家了解更多有關藝術科技的最新市場資訊，及作出不同形式的藝術交流，其中包括由Animoca Brands邀請的演講嘉賓引領市民大眾由淺入深探討藝術宇宙的無限可能，而音樂表演將於一連兩週的週五及週日舉行（6月3、5、10、11日），演出嘉賓包括陳柏宇、MC 張天賦、Dear Jane、林德信、RubberBand、黃凱妮 (Shimica)及黃妍。

週末音樂表演詳情：

日期 時間 演出單位 6月3日(星期五) 19:45 Dear Jane 6月5日(星期日) 陳柏宇、黃妍 6月10日(星期五) RubberBand 6月11日(星期六) MC張天賦

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「ARTAVERSE」門票將於5月16日下午6時起率先讓Mastercard持卡人優先訂購及享9折優惠，並於5月31日上午11時正式於KKTIX公開發售。16歲以下人士可以優惠價150元購買青年門票於平日入場（星期五、六、日及公眾假期除外）。每位優先購票人士將有機會透過MetaMask免費換領一款個人專屬指定紀念NFT乙個（名額有限，換完即止）

活動資訊及購票詳情：

展覽日期： 6月3日至12日 展覽時段： 早段：中午12時至下午4時；晚段下午5時至晚上9時 展覽地點： 中環海濱活動空間 票價： 早段/平日晚段：HKD$280 週末晚段：HKD$380 VIP全日門票：HKD$880 Youth ART青年門票（16歲以下參加者）：HKD$150 Mastercard持卡人優先訂票： 5月16日下午6時開始，並可享9折優惠 公開售票： 5月31日上午11時開始於KKTIX公開發售 備註： 每張門票需要額外加HK$8 平台手續費 MetaMask 用戶優先購票/購買VIP門票可免費獲ARTAVERSE 空投（Airdrop : 透過區塊鏈技術發送）指定紀念NFT乙個

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責任編輯：羅浩濂