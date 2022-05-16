【高息股攻略】中電首季中期息維持0.63元 現價股息率4厘

▲ 中電首季售電量按年升0.3%，受醫院、社區檢測或疫苗接種中心帶動。

中電 （00002） 公佈，第一期中期息維持0.63元，6月15日派發予6月6日已登記在股東名冊的股東，中電採取每季度派息，去年每季中期息派0.63元，末期息派1.21元，故全年派3.1元，現價股息率維持4.07厘。

中電指，香港首季售電量較 2021年同期上升0.3%至68.40億度。其中，住宅期內售電量3500萬度，按年少1.8%；商業售電量900萬度，按年跌0.3%；基建及公共服務售電量7700萬度，按年增加4%；製造業售電量1400萬度，按年減4.1%。

中電指，基建及公共服務客戶類別的售電量增加，主要來自醫院、診所和醫療設施，以及由休閒和文化設施臨時改建成的社區檢測或疫苗接種中心的較高用電需求所帶動。

中電又指，政府於季度後期實施較嚴格的社交距離限制措施，令商業及製造業客戶的用電需求下降。住宅客戶的用電需求亦因 1 月天氣較為溫暖而減少。

內地市場方面，中電的零碳能源業務在首季表現穩定。然而，煤炭價格高企再次影響火電資產表現。在廣東省的大亞灣核電站及陽江核電站於期内計劃停機換料日數減少，使發電量較去年同期上升。

中電又同時宣佈數項高層任命。中電委任柏恩司（Austin R. Bryan）為數碼總裁， 司馬志（David Simmonds）為策略、可持續發展及管治總裁，以凸顯集團加強數碼化 和可持續發展方面的能力，對中電成為「新世代的公用事業」策略的重要性。 另外，羅嘉進獲任命為集團中國區總裁，接替服務中電40多年後榮休的陳紹雄。

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