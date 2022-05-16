【珠璣人生@iM網欄】三星堆 神秘的古代文明

一年多前，移居國內的好友和我一起同「國家文物局」合作一個中國文化藝術的IP項目。概念跟迪士尼差不多，但這個項目是由設計團隊融合真實的中國歷史與文化，創作出不同的圖案衍生在產品上，讓中國文化成為我們生活的一部分。

同場加映：【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

這次合作意外地讓筆者有機會更深入的認識中國歷史文化及其影響，在眾多歷史主題中最吸引筆者的是「三星堆」，所以借着這機會跟大家分享它的獨特神秘之處。

▲ 左邊是真實的歷史文物，右邊是二次設計的圖樣。



「三星堆」一直被外界推測是來自外星，形容為「外星人的古蜀文明」，考古學家估計三星文化的年代距離現在約3,000至5,000年之間。1929年它被四川省廣漢市的一個小鎮村民無意間發現，把原本沉寂多年的古王國展現在大家的眼前。

最新發現6座祭祀坑

從上世紀二三十年代被發現後，這些年來它不斷給我們帶來驚喜，震驚世人，轟動海內外，被譽為「20世紀人類最重大考古發現之一」。近年又有重大收穫，在2021年3月中旬，成都發現6座「祭祀坑」，再次出土了500多件文物，其藝術程度和獨特的文化震驚國際。

那些大眼、隆鼻、寛嘴、長耳的青銅像究竟是仿造誰？難道真有外星人在「三星堆」生活過？青銅的熔點高達過千度，以當時的科技和設備，怎麼可能生產出來？大家對「三星堆」有了很多的迷思。

雖然目前「三星堆」已發掘的不到遺址總面積的千分之二，但它已成為了長江流域最具影響力及代表性的文化象徵，與古老的黃河流域文化互相呼應，成為中華大地上最珍貴的藝術寶藏。期待今後還有更多文物發掘出來，不斷地解答我們的迷團，慢慢地揭開人類遠古文明神秘的面紗。

直播遺址發掘情況

為甚麼「三星堆」在年輕人中如此受歡迎？原因在於它結合了現代科技進行展示和推廣。特別是最近的考古過程更採用了時下最流行的直播形式，把整個考古過程呈現在大家眼前。同時，中央電視台連續4天實時直播「三星堆」遺址考古的最新發掘情況，讓全世界一起見證這重要一刻，據統計共有5.7億人觀看，引起社會巨大迴響。

2019年首部以「三星堆」為題材創作的52集3D動畫巨作《三星堆•榮耀覺醒》掀起百台聯播的熱潮，令觀眾能代入故事中，穿越時空探索「三星堆」的神秘。

另外，同年八月全球首顆以古文明遺址命名的衞星「三星堆號」升空。而今年2022年的央視春節聯歡晚會中，更是以現代舞蹈結合科技的方式，將全球數億觀眾帶入「三星堆」一探究竟。古代文明、現代科技、藝術潮流互相結合，令「三星堆」家喻戶曉，大受歡迎。

出土文物衍生產品

「三星堆」文明不但震撼了世人，也啟發了筆者。其中令筆者印象最深刻的是「青銅縱目面具」。它誇張的造型令筆者想起中國神話故事中的「千里眼」和「順風耳」。

於是設計團隊靈機一觸，把這些神秘的文物設計成獨特的圖案，並製成各式各樣的產品，例如：青銅面具的水杯、文具，以及特別創意的「出土味雪糕」、「青銅味雪糕」等時下流行的產品，大受歡迎。未來公司團隊將不斷開發更多新產品，令歷史文化藝術成為大眾生活的一部分。

在這個文化項目的推廣過程中，令我們整個團隊獲益良多，一方面為推廣中華文化盡一份綿力，另一方面也提升了公司的「軟實力」和價值。希望借此機會，能令更多市民接觸並欣賞中華文化的博大精深。

▲ 三星堆主題產品

▼ 點擊圖片放大 +2

同場加映：【iM Cafe】美國加息未停手 好友反彈只能走？

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

更多珠璣人生@王淑筠的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！