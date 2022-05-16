【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

其他股評時段:

00:42 金管局不斷接錢

04:10 內地出招降息鬆樓市？

06:00 失業率高 新經濟股難有運行

07:50 內地貨幣政策空間細

09:30 房託上內地資產

15:00 06862 海底撈

15:45 煤炭股逆市升

18:57 恒指還有得跌？

20:00 今周恒指季檢 然恒指上方阻力重重

22:50 內地股市仍不振

24:20 內房點算？

29:00 00700 騰訊穿頭破腳 今周出業績

31:05 09618 京東

32:43 01179 華住集團 09961攜程

33:40 00297 中化化肥

38:35 09923 移卡

39:11 01610 中糧佳家康

40:00 02600 中鋁 00358江西銅

41:40 指數低處未算低

44:00 Q&A 01830 完美醫療

50:08 00316 東方海外

54:40 03888 金山軟件





《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription