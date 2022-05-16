  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (一) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

iMTV＋ 19:18 2022/05/16

分享：

分享：

其他股評時段:
00:42 金管局不斷接錢
04:10 內地出招降息鬆樓市？
06:00 失業率高 新經濟股難有運行
07:50 內地貨幣政策空間細
09:30 房託上內地資產
15:00 06862 海底撈 
15:45 煤炭股逆市升
18:57 恒指還有得跌？
20:00 今周恒指季檢 然恒指上方阻力重重
22:50 內地股市仍不振
24:20 內房點算？
29:00 00700 騰訊穿頭破腳 今周出業績
31:05 09618 京東
32:43 01179 華住集團 09961攜程
33:40 00297 中化化肥
38:35 09923 移卡
39:11 01610 中糧佳家康
40:00 02600 中鋁 00358江西銅
41:40 指數低處未算低
44:00 Q&A 01830 完美醫療
50:08 00316 東方海外
54:40 03888 金山軟件



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 青姐話

最新專欄文章 更多

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
2022/04/25
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【青姐話】二次尋底 有幾難睇？
2022/04/11
【青姐話】二次尋底 有幾難睇？
【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重
2022/04/04
【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重
【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？
2022/03/28
【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
2022/03/21
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
港股 新經濟股 京東集團—SW（09618） 貨幣政策 京東（美：JD） 指數 失業 香港經濟日報 香港金融管理局

上一篇文章

【虛擬經濟】Luna基金會公布不明比特幣去向 逾8萬比特幣儲備已近耗盡 剩餘資產賠償UST散戶

下一篇文章

【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款