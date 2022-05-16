【Microsoft】IE瀏覽器下月起停用　微軟呼籲用戶提前部署

▲ 推出至今已經長達27年的微軟（Microsoft）的Internet Explorer（IE）瀏覽器，桌面版將於6月16日起停用。

推出至今已經長達27年的微軟（Microsoft）的Internet Explorer（IE）瀏覽器，桌面版將於6月16日起停用，意味著還有一個月的時間，IE瀏覽器便會消失。微軟也提醒IE瀏覽器用戶，日後將會引導至使用Edge瀏覽器。

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微軟近日於官網發出公告，向仍然使用IE的用戶再度發出提醒通知，預告桌面版IE瀏覽器於6月16日終止服務，屆時用家將會引導至使用Edge瀏覽器。微軟表示，若用戶未來有需要在Windows 11系統上，使用只支援IE的舊網站和應用程式， 建議用戶可於Edge瀏覽器內啟用相容IE模式。

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此外，微軟再度呼籲IE用戶，務必在終止期限到來之前，做好提前部署的準備，並確保已啟動內置於Edge瀏覽器的相容IE模式，將舊版IE的數據資料匯入至Edge瀏覽器。若遇到相容性問題時，可向官方提出求助。

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責任編輯：廖淑瑩

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