▲ 【證監監管】法庭命令DFRF向受害者賠償280萬元 證監會：以層壓式及龐氏騙局訛稱開採黃金

證監會公布，原訟法庭應證監會根據《證券及期貨條例》第213條的申請，對一宗全球性層壓式及龐氏騙局的騙徒作出命令，飭令他們向受害者作出賠償，而證監會早年已向法庭申請凍結兩個帳戶，涉及騙案所得款項280萬元。證監會指，該騙局由美國註冊的DFRF和其創辦人Daniel Fernandes Rojo Filho在2014、15年操作。

證監會指，DFRF及Filho訛稱主要經營黃金開採業務的DFRF即將在美國上市，並慫恿多名香港投資者認購其會員計劃的「會員單位」，以獲得每月回報。大約在2015年5月，DFRF及Filho訛稱DFRF已在美國上市，並讓投資者選擇是否按某個價格將他們的「會員單位」轉換為DFRF的優先股。

層壓式及龐氏騙局屬投資詐騙手法，騙徒通常聲稱經營一項會於稍後日期向受害者支付承諾回報的業務或投資，並慫恿受害者招攬其他人參與有關業務或投資。

法庭委任大華國際復資 向受害投資者按比例分配280萬元

證監會在2016年12月及2017年3月取得臨時強制令，將兩個銀行帳戶內的資產凍結，這兩個銀行帳戶曾收取投資者認購「會員單位」及將其轉換為優先股的款項。

法庭今年判決DFRF及Filho敗訴，涉及違反違反《證券及期貨條例》第114（1）（a）、114（1）（b）、109（1）、103（1）及107（1）條，包括在沒有獲發牌的情況下，經營及顯示自己經營某類受規管活動的業務等。

法庭已委任大華國際復資詹華達（James Wardell）及葉昌盛為管理人，接管證監會在此騙局所凍結的帳戶，會將當中280萬元按比例歸還予投資者。

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