【綠色債券】零售綠債最多可獲發5手　4手或以下申請獲全數配發

▲ 零售綠債最多可獲發5手，4手或以下申請獲全數配發。

政府公布首批綠色零售債券的認購及配發結果，合共收到約48.84萬份有效申請，申請的債券本金總額達325.67億元。首批綠色零售債券的最終發行額為200億港元，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲5手。15.08萬份認購4手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。

至於餘下的33.75萬份申請都是認購4手以上者，有關申請均將先獲發4手債券，並進行抽籤，其中19.43萬份申請將獲配發多一手債券。

綠色零售債券將於5月18日發行，5月19日在香港聯合交易所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。



財政司司長陳茂波表示，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。他續指，這是全球至今發行額最大的綠色零售債券。推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固香港作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

相關文章:

【綠色債券2022】 專家料綠債首掛報101元 抽中4手帳面或賺400元

【綠色債券】綠債首掛升幾多？零售綠債認購反應遠遜iBond 專家拆解原因

【綠色債券】零售綠債獲49.3萬人認購、涉逾328億元 中銀料每人至少獲4手 一文看各行反應（不斷更新）