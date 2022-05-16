【新加坡疫情】首現Omicron亞變種BA.4及BA.5社區個案

全球受新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐，其亞變種仍是疫情一大威脅。新加坡衛生部表示，當地首次發現兩款Omicron亞變種病毒BA.4及BA.5的社區個案。衛生部長王乙康表示，現時最大威脅非新冠病毒，而是自滿的防疫態度。

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新加坡衛生部周日晚（15日）公布，當地分別發現2宗及1宗BA.4及BA.5社區個案，為當地首次出現兩款亞變種的案例。衛生部指3宗個案均經PCR檢測呈陽性後，再由基因排序確認屬BA.4及BA.5個案。

衛生部稱3人分別為無症狀或輕症狀患者，只出現如發燒﹑咳嗽﹑流鼻水及喉嚨痛等症狀，而且一律不需入院留醫。同時，3人均已完成疫苗接種，並在早前接種第3針疫苗，3人檢測呈陽性反應後已自我隔離，並未接觸高危族群。衛生部表示，將密切關注BA.4及BA.5的傳播及社區狀況。

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衛生部長王乙康上周六（14日）表示，隨疫苗保護力下降﹑Omicron變種捲土重來或新變種可能出現，新加坡未來非常可能出現新疫情。然而，王乙康警告，當民眾生活陸續恢復正常，人類未來更大威脅並非新冠病毒，而是自滿且鬆散的防疫態度。

為更好防範未來可能出現的大流行病毒，王乙康呼籲各國加強檢測及防疫控制，容許各國政府或能提前防範新變種病毒及其他潛在流行性疾病。

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責任編輯：吳漢培