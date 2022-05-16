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【高息股業績】偉易達去年少賺25%至1.72億美元　派發末期息0.51美元、股息率近9.8厘　CEO：新一年毛利率變動趨穩定

股市 19:29 2022/05/16

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偉易達去年少賺25%至1.72億美元　派發末期息0.51美元、股息率近9.8厘

偉易達（VTech，00303）公布全年業績，在全球材料短缺和供應鏈受限制下，截止今年3月底全年賺1.72億美元，按年下跌25.2%；每股盈利68.5美仙，對比上一財年為91.6美仙，派發末期息51美仙，按年下跌31.1%。偉易達今日收報54.5元，跌1.6%，現價股息率為接近9.8厘。

預測新一財年毛利率趨穩定 收入料有增長

偉易達行政總裁彭景輝指出，半導體供應有緩和跡象。隨供應鏈和運費回復正常，預計毛利率會較上一財年穩定，亦已提早採購原材料和零件，以助客戶準時收貨。保守估計2023年收入會有增長，嬰幼兒產品銷售預測為「平穩」增長，電訊產品銷售增長較高，唯耳戴式裝置銷售預測倒退，受需求下降影響。 

運費大幅上升旺季運費較去年初貴4倍至5倍 毛利率下跌2.4個百分點至28%

偉易達全年收入達23.7億美元，按年微跌0.08%。公司全年毛利率按年下跌2.4個百分點至28.2%。公司指，毛利率下跌主要是由於全球集裝箱短缺導致運費史無前例大幅上升所致。偉易達首席財務總監唐嘉紅指出，上個財政年度旺季的運費較去年初，高達4倍至5倍。即使增加運費，在集裝箱短缺情況下，也不一定能付運，導致產品供應延遲和銷售渠道庫存量低。

此外，受全球球供應鏈持續受阻，導致材料短缺、成本大幅上漲及付運延誤，公司表示，上述不穩定因素導致超時工資增加，令整體勞工成本上升，對生產力構成進一步影響。因此在2021年的下半年，集團已提前生產以及付運到海外倉庫，今年亦已提早簽訂運輸合約，以穩定運輸服務供應和價格。管理層指出，目前未有加價計劃，認為仍屬言之尚早，需視乎未來數個月成本價格走勢。

偉易達主要業務為生產消費性電子產品，如電子學習產品和電訊產品，客戶來自北美洲，佔集團收入約45.1%，為美國最大嬰幼兒及學前電子學習玩具製造商。

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