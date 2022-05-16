【高息股業績】偉易達去年少賺25%至1.72億美元　派發末期息0.51美元、股息率近9.8厘

▲ 偉易達去年少賺25%至1.72億美元 派發末期息0.51美元、股息率近9.8厘

偉易達（VTech，00303）公布全年業績，在全球材料短缺和供應鏈受限制下，截止今年3月底全年賺1.72億美元，按年下跌25.2%；每股盈利68.5美仙，對比上一財年為91.6美仙，派發末期息51美仙，按年下跌31.1%。偉易達今日收報54.5元，跌1.6%，現價股息率為接近9.8厘。

偉易達全年收入達23.7億美元，按年微跌0.08%。公司全年毛利率按年下跌2.4個百分點至28.2%。公司指，毛利率下跌主要是由於全球集裝箱短缺導致運費史無前例大幅上升所致。

此外，受全球球供應鏈持續受阻，導致材料短缺、成本大幅上漲及付運延誤，公司表示，上述不穩定因素導致超時工資增加，令整體勞工成本上升，對生產力構成進一步影響。儘管公司產品需求強勁，但因部份訂單並未能完全履行，導致產品供應延遲和銷售渠道庫存量低。

偉易達主要業務為生產消費性電子產品，如電子學習產品和電訊產品，客戶來自北美洲，佔集團收入約45.1%，為美國最大嬰幼兒及學前電子學習玩具製造商。

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