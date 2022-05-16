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【速食時裝】英國Zara郵寄退貨不再免費　香港會否受影響？

商業 17:24 2022/05/16

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外國際連鎖時裝店Zara近日卻宣布將暫停免費郵寄退貨，期望能改變人們購物的習慣，以減少企業的營運成本。（法新社資料圖片）

不少港人也熱愛網購，疫情期間網購的需求更是大增，不論購買日常生活用品，或是衣物等，網購成為現代人首選的購物模式。外國際連鎖時裝店Zara近日卻宣布將暫停免費郵寄退貨，期望能改變人們購物的習慣，以減少企業的營運成本，惟香港Zara暫時並沒有相關消息公布。

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據外媒《BBC》報道，Zara於早前宣布將暫停免費郵寄退貨服務，若在Zara網站購物的消費者想退貨，需支付1.95英鎊（約20港元）的退貨費用。Zara解釋，由於在疫情期間，人們較偏好網購，容易出現衣物不合適等情況，消費者更有可能退回於網上購買的貨物，因此決定向消費者收取退貨費用，Zara強調，網上購買的商品仍然可以在實體店內免費退貨。但香港Zara官網未有公布相關消息，但在退貨資訊則中列明，如需要上門提取退貨，則需要39元的費用將從退款金額中扣除；到門市或交貨點退貨，則沒有額外費用。 

到門市退貨　或帶動衝動消費

英國市場研究公司Mintel零售研究副總監Nick Carroll分析指，人們對網購的依賴早於疫情前已出現，疫情流行期間，網購愈趨盛行，這也意味不合身或不符合預期而被退回的商品數量大幅增加，一來一回的郵寄費用加劇了企業的經濟壓力。

他補充指，以收取線上退貨費用，可以吸引消費者轉為到實體店內退貨，更快地將產品送回商店，更具成本效益。除此之外，一旦消費者進入商店，他們更有可能被店內的商品吸引而衝動消費。

部分顧客對此感到不滿，指Zara並沒有正式公布有關消息，不是負責任的做法。雖然如此，外界仍推測這將或會革新時裝界的營運模式，將來也許會有更多連鎖時裝店暫停免費郵寄退貨服務。

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責任編輯：文睿

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