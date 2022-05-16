  • 20°C
香港時間 : 2022516日 (一) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公關大娜移@iM網欄】外傭「有風駛盡𢃇」 人工狂升 疫後復常好景勢逆轉

名人薈萃 16:57 2022/05/16

分享：

分享：

3個月後合約期滿的外傭姐姐，現正處於「皇帝女唔憂嫁」的當紅季節，筆者提早半年向她拋出豐厚的續約聘書，結果她草草地考慮了1個星期，就很乾脆地請筆者「吃檸檬」，吩咐筆者不要痴痴地等，因為她尚未「make up her mind」。眼下這疫市，加薪、加假、加花紅也留不住外傭的心，新姐姐明言必須有獨立房間、膳食津貼，確保至少8小時的睡眠，不能早起⋯⋯一不小心她已變成做「莊」的那個。

同場加映：【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

有風毋通駛盡帆

金融圈打滾的人，都很看重「勢」，所謂「見風使舵」，「有風使盡𢃇」，皆因好形勢可遇不可求，大市勢如破竹，一發千響，當然要「食盡個勢」，撲入市攫奪巨利。以前筆者懷抱文人的高遠志向，非常不屑這種唯利是圖的做法，更嗤之以鼻。現實裏徒有滿腹墨水經論，卻無形勢成全的話，只剩返文人之酸。

你跟孤寒財主履行君子協議，他應承日後「你做到乜乜乜，就option同錢多多都俾」，一擔擔天花亂墜的說話，毋須成本，當時你被哄得心花怒放，待年華逝去，空頭支票卻一直未曾見兌現。

炒股何嘗不是時機不等人，當騰訊（00700）衝上775元、阿里巴巴（09988）升穿300元，乃大好形勢造就的「食糊」良機，之後馬雲的螞蟻上市不成，變成一碟「螞蟻上樹」，大市便飛流直下三千尺，恒指的神話逐步崩潰幻滅。
師傅常道「有風毋通駛盡帆」，告誡我們做人要留點餘地，不要得勢不饒人，贏得太盡。駕船的人都知道，好風不常起，出海遇上順風順水，細細馬力已輕舟飄送，心情零舍暢快。

一字寄之曰「忍」

話說回來，外傭姐姐正值如斯良辰美景，不好好利用抬高身價，確實對不起自己。鑑於「供求失衡」的形勢逼人，筆者最後以顯著的加幅，死死氣氣搶簽了一位印姐，陰鬱情緒一掃而空。老友忍不住兜頭淋盆冷水，警醒筆者要有隨時「被飛」的預備，然後又墮入另一場令人惴惴不安的惡夢。

風雨連綿的歸途上，船老大提醒我們，風大時，千萬勿掛滿帆，扯帆要且放且收，如果帆鼓到滿，扯得極盡，船全速飛馳，就容易失控，一旦觸到江中礁石，後果不堪設想。

回想這場歷時逾兩年的新冠風暴，亦終將雨過天晴，關口重開、航班復常，海外的姐姐新血必定歸位，撥亂反正，風雨過後再見陽光。這一刻匍匐前進，一字寄之曰「忍」。

同場加映：【iM Cafe】美國加息未停手 好友反彈只能走？

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

Facebook：公關大娜移

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 公關大娜移

最新專欄文章 更多

【公關大娜移@iM網欄】行銷最緊要洗腦式 「重複 重複 再重複」
2022/05/03
【公關大娜移@iM網欄】行銷最緊要洗腦式 「重複 重複 再重複」
【公關大娜移@iM網欄】熟讀新世代標籤 投其所好「攻心」為上
2022/04/19
【公關大娜移@iM網欄】熟讀新世代標籤 投其所好「攻心」為上
【公關大娜移@iM網欄】與時間競賽 Facebook的期票何時兌現
2022/04/04
【公關大娜移@iM網欄】與時間競賽 Facebook的期票何時兌現
【公關大娜移@iM網欄】「愚府添疫」民間自助自救 疫境求生
2022/03/07
【公關大娜移@iM網欄】「愚府添疫」民間自助自救 疫境求生
【公關大娜移@iM網欄】元宇宙裡的公關人生 虛實相融谷消費
2022/01/24
【公關大娜移@iM網欄】元宇宙裡的公關人生 虛實相融谷消費
經濟現象 僱傭合約 香港 外傭

下一篇文章

【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款