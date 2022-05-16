【公關大娜移@iM網欄】外傭「有風駛盡𢃇」 人工狂升 疫後復常好景勢逆轉

3個月後合約期滿的外傭姐姐，現正處於「皇帝女唔憂嫁」的當紅季節，筆者提早半年向她拋出豐厚的續約聘書，結果她草草地考慮了1個星期，就很乾脆地請筆者「吃檸檬」，吩咐筆者不要痴痴地等，因為她尚未「make up her mind」。眼下這疫市，加薪、加假、加花紅也留不住外傭的心，新姐姐明言必須有獨立房間、膳食津貼，確保至少8小時的睡眠，不能早起⋯⋯一不小心她已變成做「莊」的那個。

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有風毋通駛盡帆

金融圈打滾的人，都很看重「勢」，所謂「見風使舵」，「有風使盡𢃇」，皆因好形勢可遇不可求，大市勢如破竹，一發千響，當然要「食盡個勢」，撲入市攫奪巨利。以前筆者懷抱文人的高遠志向，非常不屑這種唯利是圖的做法，更嗤之以鼻。現實裏徒有滿腹墨水經論，卻無形勢成全的話，只剩返文人之酸。

你跟孤寒財主履行君子協議，他應承日後「你做到乜乜乜，就option同錢多多都俾」，一擔擔天花亂墜的說話，毋須成本，當時你被哄得心花怒放，待年華逝去，空頭支票卻一直未曾見兌現。

炒股何嘗不是時機不等人，當騰訊（00700）衝上775元、阿里巴巴（09988）升穿300元，乃大好形勢造就的「食糊」良機，之後馬雲的螞蟻上市不成，變成一碟「螞蟻上樹」，大市便飛流直下三千尺，恒指的神話逐步崩潰幻滅。

師傅常道「有風毋通駛盡帆」，告誡我們做人要留點餘地，不要得勢不饒人，贏得太盡。駕船的人都知道，好風不常起，出海遇上順風順水，細細馬力已輕舟飄送，心情零舍暢快。

一字寄之曰「忍」

話說回來，外傭姐姐正值如斯良辰美景，不好好利用抬高身價，確實對不起自己。鑑於「供求失衡」的形勢逼人，筆者最後以顯著的加幅，死死氣氣搶簽了一位印姐，陰鬱情緒一掃而空。老友忍不住兜頭淋盆冷水，警醒筆者要有隨時「被飛」的預備，然後又墮入另一場令人惴惴不安的惡夢。

風雨連綿的歸途上，船老大提醒我們，風大時，千萬勿掛滿帆，扯帆要且放且收，如果帆鼓到滿，扯得極盡，船全速飛馳，就容易失控，一旦觸到江中礁石，後果不堪設想。

回想這場歷時逾兩年的新冠風暴，亦終將雨過天晴，關口重開、航班復常，海外的姐姐新血必定歸位，撥亂反正，風雨過後再見陽光。這一刻匍匐前進，一字寄之曰「忍」。

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