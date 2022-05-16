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【長者福利】「樂悠咭」由下月一日起 分階段接受65歲或以上合資格人士申請 繼續享用2元乘車優惠

理財智慧 18:09 2022/05/16

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政府今日（16日）宣布，將會由今年6月1日起至明年10月底分階段接受65歲或以上合資格香港居民申請「樂悠咭」，以繼續享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）的乘車優惠。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

申請人可按下列時間表透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，向八達通卡有限公司（八達通公司）遞交申請，申請詳情如下：

申請日期 申請人出生年份（香港身份證持有人）
2022年6月1日至30日 1956年
2022年7月1日至31日 1955年
2022年8月1日至31日 1954年
2022年9月1日至30日 1953年
2022年10月1日至31日 1952年
2022年11月1日至30日 1951年
2022年12月1日至31日 1950年
2023年1月1日至2月28日 1948至1949年
2023年3月1日至4月30日 1946至1947年
2023年5月1日至6月30日 1943至1945年
2023年7月1日至8月31日 1939至1942年
2023年9月1日至10月31日 1938年或以前

八達通公司已新增「樂悠咭」申請服務專線（3147 1388），方便長者及他們的照顧者查詢。此外，由今年6月1日起，紙本申請表派發地點將由超過330個增至超過540個。除97個港鐵客務中心（馬場站除外）、20個民政事務處民政諮詢中心、四個運輸署牌照事務處及210多個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心和長者活動中心外，新增在190多個香港房屋委員會轄下屋邨辦事處及20個香港房屋協會轄下屋邨派發。

勞工及福利局局長羅致光表示，「樂悠咭」將來可能會帶來更多方便。譬如現時65歲或以上人士如欲享有一些商戶優惠，需要申請一張長者咭。我們現時的計劃是，希望當「樂悠咭」日後適用於所有合資格的年長人士後，便會做到「一咭通行」。

 

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責任編輯：羅浩濂

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