【移民澳洲】莫里森擬准用公積金買樓 助首置客上車

澳洲將於本周六（21日）舉行大選，現任總理莫里森尋求再度連任。莫里森提出新房屋政策，計劃准許民眾動用4成退休公積金首次置業，希望協助首置客上車。不過外界質疑莫里森這項措施反而會推高樓價。

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澳洲執政黨自由黨（Liberal Party）周日（15日）於布里斯本展開競選活動。莫里森（Scott Morrison）公布房屋政策，透露勝選後將加強支援首置客上車，計劃准許他們動用4成退休金、上限5萬澳元（約27.1萬港元）來置業。

澳洲研究所McKell Institute行政總裁巴克蘭（Michael Buckland）質疑符合條件人士，就算沒有上述計劃也會置業，認為莫里森提出的方案無助真正有需要人士置業。

澳洲去年樓價飆升22.4%，創下1989年以來的最大升幅。巴克蘭更憂慮首置客額外動用這筆錢入市，或進一步推高樓價。

格拉頓研究所（Grattan Institute）經濟政策項目主任科茨（Brendan Coates）認同計劃短期内推高樓價，但相信長遠影響不大。

當局指30歲至34歲組別的民眾，他們平均只能夠動用2萬澳元（約10.9萬港元）的公積金置業。

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按4成公積金上限為5萬澳元計，民眾最少要有7.5萬澳元（約40.7萬港元）退休公積金。科茨質疑大部分年輕人都未儲到上述公積金金額，相信計劃對他們的成效不大。

莫里森為其房屋政策辯護，稱他未有看到新房屋政策會導致樓價上升的跡象。他強調公積金也是民眾賺到的錢，只不過是之前將這筆錢存入公積金帳戶，也可以用這筆錢買樓。

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責任編輯：鄭錦玲