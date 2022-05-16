【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬

投資者都希望有個好回報，但近日有短炒業主就決定不賺到盡，良心降價「益」買家，有錢齊齊齊賺。利嘉閣趙洛民指，日出康城LP6一個海景三房單位，放盤大半年累減300萬元沽出，成交價低於銀行估價，業主仍賺187萬元。

單位圖片（由代理提供）

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成交單位為LP6 3座高層樓B室，實用面積791平方呎，屬3房2廁實廚間隔，望海景。單位於去年9月份起放售，原叫價1,780萬元，至今年4月減價至1,530萬元，近日以1,480萬元沽出，期間累減300萬元。據悉，買家鍾情屋苑樓齡新及單位可望海景，覺得無需睇樓便拍板入市。

據了解，原業主於2019年4月以1,293萬元購入單位，持貨3年，帳面賺187萬元，「都想俾人賺下」，故減價出售。代理指，銀行對該單位估價為1,570萬元，較成交價高90萬元。

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