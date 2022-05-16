【人幣定存】1年人民幣定存息最高2.8厘 大行逆市獨加息

▲ 自從5月踏入第2周後，虛銀及傳統銀行掉頭鬥減人民幣定期存款息。

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追息族注意，近期人民幣定期存款出現減息潮，已有5間大小行減定存息，包括今天（5月16日）搶乘降息快車的富融（Fusion Bank），分別調低3個月及半年期人幣定存年息。這間由工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀，更把6個月期的門檻，從1元（人民幣，下同）大幅提高至50萬元。專家指，因中港通關暫未有期，且因內地剛公布4月份經濟數據驚嚇，跨境兩地復甦需時，貸款疲弱，高息吸存乏出路，遂料港銀人幣定存的減息浪持續。

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上周另有4行減人幣定存息，例如小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）全面減3個月或以上中長息。同樣，招商永隆也調低3個月至1年期息率，當中劈幅最大是半年期年息，驟降0.35厘至2.35厘。建行亞洲更全面減短中長息，當中3個月及半年年息齊削0.4厘，分別報2.15厘，以及2.25厘。不過，最吸睛的，是星展本來於5月初勇進搶存，把3個月至1年息率勁加至3厘，可是，上周四（12日）已掉頭劈息，3個月年息狠削0.5厘，新報2.5厘，半年及1年息率更驟劈0.8厘，齊報2.2厘。

幸而在一片劈息潮中，渣打香港 （02888） 卻逆市獨加，上周四全面加息，如半年期年息提高0.2厘，新息率至2.6厘，又新推1年享2.8厘。

自本月第2周至今，6間大小行調整人幣定存息，當中5減1加。目前1年期息率罕現4冠王：渣打香港、華僑永亨、信銀國際及富邦皆為2.8厘；半年及3個月年息以富邦齊報2.8厘稱王。7天短存年息以南商及富邦的13.88厘膺冠絕全城的息率，1個月年息則以富邦的5厘居首。專家建議，手頭有閒資族，趁高息仍在先開立1年定存，畢竟現市況在強美元下，非美貨幣捱沽，與其蝕讓人民幣，倒不如先賺息，除笨有精。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，美滙指數於上周五一度突破105， 暫失守104。美滙指數在高位整固，要逆轉回落可能還需要一段時間，但美元的上行趨勢似乎在減慢。至於對10年期美國國債息率基本預測為2.45厘。

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問及人民幣跌至何水平才見底，廖嘉豪表示，人民幣疲弱的基本面，如疫情封鎖對需求的破壞、息差優勢正被侵蝕，以及內地出口前景喜憂參半，都仍可能推動人民幣進一步貶值，美元兌人民幣或向7算進發，但貶值步伐相對會放慢得多，該行暫未有3個月至12個月的最新預測。

人行於上周五（13日）出口術，警告炒家勿賭人民幣單邊貶值，在岸價今午暫收復6.8失地，午市報6.7922；但瑞銀及華僑永亨仍料人民幣有機破7算。至於市場解讀中央為托滙而作史上首次調低外滙存款準備金率，已於昨天（15日）正式生效。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪