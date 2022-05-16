梅拉尼婭暗示或再做第一夫人 不滿未登Vogue封頁

美國前總統特朗普一直活躍在美國政壇，更被指會再度參選總統，或與現總統拜登再次對決。特朗普太太梅拉尼婭近日受訪時暗示，有望再次成為美國第一夫人。梅拉尼婭表示，特朗普政府4年內取得很多成就，但同時指責媒體對她存在偏見。

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梅拉尼婭（Melania Trump）接受霍士新聞（Fox News）採訪，節目在當地時間周日（15日）播出。期間她被問及，若特朗普（Donald Trump）再次當選入主白宮。梅拉尼婭回應指，特朗普政府在4年任期中取得多項成就，並指永遠不要說不可能（Never say never）。

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梅拉尼婭亦在採訪中談及其NFT項目，最新發布的NFT名為The MetaRose，造型是一朵藍玫瑰花。梅拉尼婭在採訪中指，每個NFT售價150美元（約1,170港元），將會捐出部分收益用於支持寄養兒童。但她未有透露，其NFT項目銷售額中已經或將會捐出多少予慈善機構，以及受惠慈善機構名稱等資料。

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梅拉尼婭又在採訪中批評，美國媒體存在十分明顯的偏見。據悉，梅拉尼婭在任第一夫人期間從未登上時尚雜誌《Vogue》封面，但現任第一夫人吉爾（Jill Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）及前第一夫人希拉莉（Hillary Clinton）皆在任內成雜誌封面人物，另一前第一夫人米歇爾（Michelle Obama） 更3度登上封面。

梅拉尼婭指，相關媒體作出有關決定，強調自己在白宮做的事情遠較登上《Vogue》封面重要。她指自己無論作什麼都會被人批評， 對此已經習慣。據悉，《Vogue》自1892年創刊以來，從未以共和黨的第一夫人或官員作為封面人物。

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責任編輯：李俊儀