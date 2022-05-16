【大行報告】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱

中概股於3月中經歷一場退市風暴，當時摩通亦隨即發表研究報告，唱啖科網股前景，並指多隻重磅股「不吸引」，一舉下調28隻美國及香港上市中概股評級，又建議未來6至12個月規避內地科網股。然而，該行今日（16日）發表最新的中國互聯網行業研究報告表示，科網股的不確定性有所減弱，現時進入第2階段投資進程，在重新審視短期和長期基本面前景，決定上調多隻中資互聯網股份的最新投資評級及目標價。

摩通對中資互聯網股的最新評級及目標價﹕

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摩通表示，近期在國務院會議、政治局會議，以及中證監及中國人民銀行會議之公布，令互聯網行業面對的不確定性減弱。該行預計，首批跑出的股份類別包括數字娛樂、本地服務以及電商，至於旅遊出行及廣告相關的股份表現則會落後一至兩個季度。該行在行業的喜愛排序依次為美團（03690）、網易（09999）、騰訊控股（00700）、快手（01024）、阿里巴巴（09988）、拼多多（美﹕PDD）。

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記者：郭秀慧