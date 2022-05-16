【美國經濟】高盛前CEO：聯儲局持續加息　美國經濟陷衰退風險非常高

高盛前行政總裁Lloyd Blankfein上周日（15日）表示，隨著聯儲局持續加息以應對通脹，美國很可能陷入經濟衰退。

Lloyd Blankfein接受哥倫比亞廣播公司訪問時稱說，美國有聯儲局有強勁的工具應對高通脹，但很難對這些工具作出微調，亦很難很快看到這些工具的成效，所以美國陷入經濟衰退的風險「非常非常高」。他認為，美國只有一條很窄的道路令經濟「軟著陸」。

上周聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）坦言，加息會為美國經濟帶來一些痛苦，但物價繼續飆升，將會帶來更糟糕的後果。

Lloyd Blankfein同意鮑威爾所說的，表示通脹影響相當棘手，特別是對於低收入人士來說。

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責任編輯：黃苑筠