【社交平台】Twitter律師團隊斥　Elon Musk違保密協議

特斯拉（Tesla，TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示因要查核Twitter（美：TWTR）假帳戶的數字而暫緩440億美元收購計畫。此舉卻令Twitter律師團隊斥其違保密協議。

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馬斯克上周五（13日）表示因要證實Twitter假賬戶的比例而暫時擱置收購Twitter，隨後他在Twitter上補充，檢測假帳戶的方式將會是以100名用戶作為樣本來進行。他其他表示，收到Twitter律師團隊通知，他透露的「100名用戶樣本」違反了保密協定。

馬斯克曾表示「Twitter的交易暫時擱置，因為要等待詳細資料支持垃圾郵件／虛假賬戶在用戶中的佔比確實不到5%。」令Twitter股價當天下跌近10％。

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責任編輯：黃苑筠