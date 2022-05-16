  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (一) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【社交平台】Twitter律師團隊斥　Elon Musk違保密協議

環球政經 18:50 2022/05/16

分享：

分享：

特斯拉（Tesla，TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示因要查核Twitter（美：TWTR）假帳戶的數字而暫緩440億美元收購計畫。此舉卻令Twitter律師團隊斥其違保密協議。

【延伸閱讀】Twitter CEO預計 馬斯克收購交易料可完成　【下一頁

馬斯克上周五（13日）表示因要證實Twitter假賬戶的比例而暫時擱置收購Twitter，隨後他在Twitter上補充，檢測假帳戶的方式將會是以100名用戶作為樣本來進行。他其他表示，收到Twitter律師團隊通知，他透露的「100名用戶樣本」違反了保密協定。

馬斯克曾表示「Twitter的交易暫時擱置，因為要等待詳細資料支持垃圾郵件／虛假賬戶在用戶中的佔比確實不到5%。」令Twitter股價當天下跌近10％。

【延伸閱讀】 高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +21
    +20

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
美股 收購 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

上一篇文章

【年薪排名】「2021年薪最高CEO」排行揭曉 蘋果Tim Cook排第四 Elon Musk竟榜上無名？

下一篇文章

【IE消失】IE桌面版下月16日起停用 日後將引導至Edge瀏覽器 微軟提醒用戶提前做好部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【樓市熱話】 港男月入6萬 擁100萬儲蓄欲置業 深井 VS 市區煞費思量
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【女性投資理財】富達：近5成港女無信心積蓄足以過退休生活　規劃退休儲蓄方面較被動
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【有相睇】維景灣畔高層無敵山海景　廳房皆開揚　講價後累減百萬至920萬沽
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
【理財熱話】女友提議開聯名戶口儲錢 要求各人拿出15萬 港男一問下卻發現女友原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款