【賢行軼事@iM網欄】日式拉麵店 藉O2O提升商品處理效率

一家四口一起到日式拉麵店吃拉麵，兒子喜愛東方飲食習慣，對湯麵尤其喜歡，而日式拉麵於東方麵食的重要地位不用多說。我們雖然不至於把日本不同地方的拉麵都能區分得很細緻（例如，這是北海道札幌拉麵，那是福岡博多拉麵），但日式拉麵整體風格都很對胃口。

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吃飽結帳時看到拉麵店有推出盒裝的外帶產品，那並不是外賣，而是拉麵店已把熬好的湯底冷藏成為湯包，除了拉麵、醬油、唐辛醬，還有日式叉燒皆準備好之外，全部按說明加熱後便能高度還原於拉麵店吃的拉麵湯底，於是馬上買一盒回家試試看。

如何避免浪費食材

細看包裝，可能因為那是把烹調好的食材冷藏，然後分袋獨立包裝，不加添防腐劑的緣故，可存放的時間不能太久。存放時間愈短，筆者直接想到那會對此產品的可發展性局限愈大，運輸、分銷時間等皆很寶貴，而且最重要的是不敢太大量生產，因為銷售速度要跟食用期限競賽，這一直是經營食品銷售需面對的問題。當然，若能熱賣的話，情況是生產追趕銷售則另作別論。

筆者最直接的想法就是，銷售預測要做得很準確。要是保守的話，則未能銷售最大化；進取的話，則冒着未能於食用期限前出售便浪費食材的風險。怎知道兒子淡淡然道，若快到食用期限的話，把原留給外帶的存貨直接在店舖烹調，先行出售這些拉麵便可以了。筆者聽了後感到自己真笨，可能不少人都會想到這方法，但筆者卻跌進了將存貨劃分的思維當中，未能將商品效率最大化。

將商品效率最大化

商品效率最大化就是以最少的商品達到銷售目標，不致出現浪費，效率高亦即表示成本低，利潤便會更大了。不少公司同時經營批發和零售業務，一批商品同時支援兩種業務，靈活調動，看來理所當然。但公司規模、架構愈來愈大，不同部門都有各自承擔的目標的話，負責不同業務的部門便會出現搶貨現象，商品就是他們的彈藥，彈藥愈多便愈容易達到銷售目標，最終大家都預留商品給自己。不同分店也可能會出現這情況，人人多留一點點存貨，總和起來便不是一點點了！

我們雖然可以看庫存和銷售的比率去控制總體庫存量，但要控制得更好，就只有提高商品效率，不同公司應該都有不同機制令不同部門、分店、銷售點靈活調動存貨至有需求、有銷售的地方。

結合綫上綫下操作

在傳統批發和零售以外，近二十多年來網購已從新興的銷售渠道發現成為基本銷售渠道，從前不少公司視網店為清理庫存的地方，到慢慢已變成一個重要的銷售渠道，預留存貨問題又再一次重演。昔日共融批發零售，今天要將網購也融合在一起，其實那就是常聽人說要發展綫上綫下 （O2O，Online to Offline） 其中一個要點。將不同銷售渠道打通、將客戶體驗打通、將庫存打通，實體店舖欠缺陳列位置、存貨馬上由網店支持，反過來每一個銷售點亦是網上店舖的倉庫，可從實體店提取甚至派送，那每一件商品同時支援著數個渠道，商品效率得以大大提升，同時大大減低成本和浪費。

簡單方式看清目標

聽起來O2O好像是很理所當然的模式，但跟不少朋友討論都各有未能發展的原因，當中除了技術上牽涉到資訊科技部門如何編寫程式外，就是不同部門的利益和權責的分工問題，但這些問題就算沒有網購也曾經出現。很多時候，有些原則其實都很淺顯，大家都明白，並認為很合理，但多加了現實狀況和不同考量，我們自行複雜化了事件本質，都忘記了原則性的操作。還原事件本質，讓大家以最簡單方式看清目標，將會是令事情更直接更減少消耗和浪費的方法。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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