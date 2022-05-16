▲ 【信貸資料】諾華誠信夥拍科孚成立信用信息公司 為在港菲律賓人提供信用報告

香港信貸資料服務機構諾華誠信宣布，公司與科孚（CRIF）成立香港首家信貸資料服務機構提供菲律賓信用信息公司Credit Information Corporation （CIC） 信用報告服務予在港菲律賓人士。

公司指，有賴科孚國際業務的支持，在獲得個人明確授權下，在港菲律賓人士能提出申請，透過合法途徑獲取菲律賓CIC信用報告。此報告有助於聘請外籍傭工時進行就職審查以及了解其信用背景。

CIC是菲律賓國家公共信用登記處和信用資訊存儲庫，目前擁有3,070萬份個人信用資料，及超過1億份貸款合同資料。

以信用資訊系統法案 （CISA） 為基礎的CIC目前是當地市場上最大、最全面的信用資料庫。該資料庫覆蓋了超過 3,000 萬菲律賓借貸人，約佔該國成年人口的45%，以及收錄了大部份菲律賓人的信貸紀錄。 CIC 信用報告整合了所有貸款人的正面和負面信貸紀錄，從而提供完整的個人信用狀況。

CIC總裁兼首席執行官 Ben Joshua Baltazar 表示，目前有超過20萬名菲律賓人在香港工作，透過諾華誠信取得CIC信用報告，他們將能夠更輕鬆地獲得工作或信貸額度。

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