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【NFT】英皇娛樂進軍元宇宙 將聯同張敬軒推出NFT「HertzCity」 計劃於六月下旬發行

理財智慧 16:45 2022/05/16

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繼五月初宣布進軍元宇宙並構建Hinsland後，英皇娛樂近日亦正式宣佈聯同旗下藝人張敬軒以虛擬城市 HertzCity 發行 NFT，是次 HertzCity NFT 的發行將賦予 NFT 擁有者成為Hinsland一份子的權利，從而共同規劃、建構和參與其中所有活動。

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【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

英皇娛樂集團行政總裁許佩斯表示：「英皇娛樂繼月初的元宇宙 Hinsland 發布會 後，經過兩星期與 VAR LIVE 及 Times Capital 旗下 MetaTimes 團隊的緊密聯繫與 策劃，在數碼文化產業變化萬千的時代步伐下，為擴大數碼世界未來發展全新領 域的完整性，決定首度推出 NFT。NFT 設計將以張敬軒創建的 HertzCity 為主軸， 給大家帶來更多面、更具創意的張敬軒。」

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

張敬軒對於是次推出以及發行 NFT 項目感到非常期待，他表示：「我本身好欣賞 藝術及有收藏世界各地的畫作，亦經常留意 NFT 市場及項目動向，NFT 市場除了 包含藝術元素，更揉合了新科技和創意概念，令藝術數碼化，不再受傳統局限。」他亦提到自己將親自率領團隊定立 HertzCity NFT 的設計方向，結合現實與虛擬，帶大家進入一個現實不存在的世界。另外，張敬軒本人亦會不定期出現於 Discord {@Hertz}，將 更多驚喜帶給大家。」

【著數優惠】將軍澳中心「初夏感謝祭」 推1折瘋搶優惠及送福袋【下一頁

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英皇娛樂指表示，是次發行NFT為今年英皇娛樂集團及張敬軒合力推進的主打項目之一，計劃將於六月下旬發行。英皇娛樂計劃未來將為此項目不斷注入發展價值， NFT持有者將得到更多好處，如後續項目發展的優先福利、元宇宙 Hinsland 的特別使用權及更多線下福利。

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記者：鄭日棱

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經濟 元宇宙 NFT 張敬軒 英皇

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