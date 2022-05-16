【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 綠債逾百億元退款出路多

▲ 綠債快退還逾百億元的向隅款項，專家指市面有3大替代品，令向隅客的閒資有好出路。

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零售綠債 （新上市編號：04252） 於今天（5月16日）公布分派結果，市料於周二（17日）開始退還約129億元的向隅款項，中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌曾料，申請者相信可穩獲4手（每手1萬元）。專家促已入大飛的捧埸客，不妨先了解3大替代選擇，為向隅資金尋覓好出路。

（1）同屬低風險的港元定期存款：目前7天港元短存年息以集友的5.8厘最高，1個月是滙豐（HSBC）的5厘年息居首，3個月年息是眾安（ZA Bank）的6.8厘膺高息王，皆在牌面上跑贏綠債的2.5厘包底息。不過，論及港元定存中長息卻較綠債輸蝕，因半年期港元定存以東亞 （00023） 及富邦的1.5厘年息稱王，1年期以富邦及招商永隆的2.1厘息率問鼎雙冠，兩年期是招商永隆的2.3厘年息奪冠，三者息率均較綠債的保底息低。

業界建議追息族先開立1個月短存，以便觀望1個月後聯儲局的議息結果。

（2）綠債ESG（環境、社會及管冶）基金：據晨星對市面逾百隻零售ESG產品的最新統計，派息最高普遍是債券類，例如貝萊德環球債券收益基金，息率4.95厘；宏利可持續亞洲債券（澳元對冲類別），息率3.91厘；中國平安資產管理旗下中國綠色債券基金，派息3.69厘。

此外，另有新推的綠債基金力爭派息8.5厘。信安資金管理（亞洲） 投資策略部主管陳曉蓉回應本報查詢指：信安可持續亞洲收益基金於去年12月15日正式推出，產品有不同派息類別，包括為投資者提供較高潛在派息的選項，以人民幣對冲的添利（每月）類單位為例，目標年度化派息高達8.5厘，而港元及美元的添利（每月）類單位的目標年度化派息則為6厘。

信安新推兩ESG基金 力爭最高派息8.5厘【下一頁】

另一隻信安可持續亞洲資產配置基金，則於今年1月10日發行，以人民幣對冲的添利（每月）類單位為例，目標年度化派息高達7.5厘，而港元及美元的添利（每月）類單位的目標年度化派息則為5厘。但陳曉蓉強調，以上兩基金的息率並無保證，該行於每季審視目標派息率。

（3）ESG保險：永明金融最近推本港首隻主打ESG概念的儲蓄保險。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪