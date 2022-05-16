【阿里巴巴 9988】 獲橋水連續兩季增持 阿里巴巴股價曾彈高近5%

據美國監管機構13F文件，「鱷王」達里奧（Ray Dalio）旗下全球最大的對沖基金橋水（Bridgewater）今年首季建倉包括內地電商阿里巴巴（美：BABA）的美國預託證券ADR，共增持321萬股或75%至748萬股，佔基金比重上升0.33個百分點至3.28%。基金已是連續第二季增持阿里，並為基金在美股市場的第6大持股。

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阿里股價今早（16日）高開4.6%，高見86.25元，最新報84.6元，升2.9%，成交額26.8億元。

此外，橋水首季亦建倉「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗艦巴郡（美：BRK）、重型機械生產商Caterpillar（美：CAT）、可口可樂（美：KO）、沃爾瑪（美：WMT）以及安碩MSCI新興市場ETF（美﹕EEM）等。其中，基金增持安碩MSCI新興市場ETF 1,071萬個單位，平均作價47.19美元，現共持有逾1,962萬份。

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記者：郭秀慧