▲ 【通脹高企】前高盛CEO：美國經濟衰退風險非常高 促企業及消費者做好準備

高盛前行政總裁Lloyd Blankfein相信，由於美國聯儲局須進取加息應對通脹高企，導致經濟陷入衰退的風險相當高，甚至表示是「非常、非常高的風險」，敦促企業和消費者為美國經濟衰退做好準備。



Blankfein 周日在CBS的「Face the Nation」節目中認為，聯儲局有強而有力應對高通脹的工具，但這些工具很難作出微調，也難以迅速地判斷這些工具的效用，不過，認為聯儲局就高通脹問題處理得不錯，但也為經濟帶來很高風險。他強調，經濟衰退「不是注定必然的」，而有一條「狹窄的道路」可以避免。

他又指，「如果我經營一家大公司，我會為此做好充分準備的，如果我是消費者，我會做好準備」。另外，他表示，雖然隨着供應鏈壓力緩解和中國防疫封控放鬆，一些通脹「將消失」，但「其中一些因素更具黏性，例如能源價格。」

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編輯：姚卓然