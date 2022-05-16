【ET講股通】梁耀康：兩萬得而復失（附time code）（第二版︰加入文字內容）

上周五美股造好，恒指今早跟隨高開232點，升20131點，最高曾見20173點，收復2萬點關口後，隨即由升轉跌，半日收市報19825點，跌73點，2萬點得而復失；午後再有反彈，截至3：30pm，暫報19924點，仍受制於2萬關，大市成交額808億元，交投偏淡靜。人民銀行和銀保監調低內地首套房貸利率（LPR）下限0.2厘，由目前的4.6厘，下調至4.4厘，利好內房板塊。中國海外發展 （00688） 及華潤置地 （01109） 升1至2%，龍湖集團 （00960） 及碧桂園 （02007） 本周發行人民幣債券，分別抽升5%至一成。大市怎部署？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：12 - 港股今日市況速覽

01：15 - 恒指高開低走 內地公布宏觀數據比預期差

02：30 - 新增人民幣貸款、社會融資規模 跟預期值相差大

03：27 - 貨幣政策支持經濟 整體投資需求下降

05：05 - 科技股現分化 阿里 （09988） 升、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 回吐

05：55 - 習近平公布共同富裕睇法 首要是把蛋糕做大

07：01 - 市場觀望京東 （09618） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 公布業績 科網股有5%至10%利潤先食糊

08：15 - 煤炭、汽車股撐市 有賺要訂止賺價

09：32 - 鮑威爾：美未來兩月加息0.5厘合理 美國通脹8厘以上過高

10：54 - 印度熱浪影響農產品收成 限制出口將提升價格

12：04 - 港股未必跌得深 估值不貴加息、縮表後或有承接

13：30 - 內房股近期多利好政策 降首套房貸利率下限0.2厘睇法正面

14：10 - 碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、美的置業 （03990） 發債抽升 內房向好非短期

17：05 - 上海疫情或6月全面解封 家電下鄉、汽車補貼谷消費

18：43 - 潛力股推介：碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960）

18：51 - 觀眾問股：194元買入京東 （09618） 上望幾多位？止蝕位睇幾多？

21：20 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 咩位可以買入博反彈？

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恒指全日升51點，收報19950點，大市總成交930億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高開，惟高位未見承接，主因內地宏觀數據欠佳，穩增長主力的固定資產投資稍遜預期，社會消費品零售大跌11%，規模以上工業增加值意外錄跌幅。

事實上，上周五公布的社融及新增人民幣貸款皆遠遜預期，反映內地經濟增長放緩，在疫情防控下，整體投資、借貸需求疲弱。

升市恐短暫 有賺宜食糊

科技股表現分化，ATM中，阿里巴巴 （09988） 向上，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 則偏弱。國家主席習近平發表文章，重申要防範資本無序擴張。京東 （09618） 、騰訊、小米 （01810） 本周將陸續放榜，資金轉趨觀望。煤炭、基建、汽車股表現較佳。一如上周五分析，目前升市恐屬短期反彈，有錢賺的話，宜先食糊。

外圍方面，美股上周五借聯儲局主席鮑威爾發言，強勁反彈。但要留意，美國通脹高企不下，印度又限制部分農產品出口，油價仍在高位未見回落，美股反彈力度成疑。展望後市，港股向下壓力未改，炒股只宜快進快出。

若有閒置資金，又可承受一定風險，則可留意內房股，主要有望受惠：一、人行下調首套房貸款利率；二、據報碧桂園 （02007） 、龍源 （00960） 及美的置業 （03990） 獲選為發債示範企業。碧桂園、龍源可留意。惟要留意，內房板塊整體基本面未見好轉，還看內地有何穩經濟政策出台。

【「ET講股通」問股環節，包括︰京東、騰訊。立即觀看】

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