人民銀行最近公佈的4月金融資料較為不理想。對實體經濟發放的人民幣貸款增加3616億元，同比少增9224億元；居民貸款新增-2170億元，同比多減7453億元。其中，住房貸款減少605億元，同比少增4022億元；不含住房貸款的消費貸款減少1044億元，同比少增1861億元；經營貸款減少521億元，同比少增1569億元。

資料說明在對經濟信心不足情況下，實體經濟和居民消費全都表現不佳。實體經濟的表現是企業不願貸款，因此貸款增長放緩；居民貸款問題更嚴重，貸款負增長，說明已經不是減少貸款而是增加還貸了。住房貸、消費貸、經營貸全面減少，說明居民對任一領域都沒有信心。

面對這種情況，單純放鬆貨幣政策意義已經不大，減稅降費也無助企業增加信貸進行擴張，唯一的辦法可能是直接刺激需求，除了全面發力基建外，居民消費、房地產恐怕都要加大支持的力度，否則，光靠基建，經濟可能很難熱起來。

刺激居民消費，可以考慮發消費券，增加購物補貼，如新能源車補貼、家電以舊換新補貼等；

支持房地產，光靠放鬆限制政策好像效果一般，房地產市場仍然低迷，可以考慮由中央財政出資回購一部分房地產商拋售的房屋作為各城市保障房，以穩定資產價格、防止信貸被動收縮、打通房地產市場瀕於斷裂的現金流動，促使房地產市場恢復穩定。

刺激經濟政策有效的關鍵是反應速度和政策力度夠快夠強，不要讓負面因素有時間發酵、積累，要用有足夠力度的政策及早打破負面因素互相加強的負迴圈，否則，就會出現不斷刺激經濟，但經濟下行壓力不斷加重的結果。

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