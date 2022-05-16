【電動方程式】McLaren收購Mercedes-EQ冠軍車隊　明年參加Formula-E賽事

▲ McLaren收購Mercedes-EQ Formula E Team車隊後，將於下賽季於Formula E登場。（McLaren）

麥拿侖（McLaren）是現今一級方程式賽車（Formula-1）車隊中，僅次於法拉利（Ferrari）、歷史第二悠久的車隊。McLaren日前宣布，透過收購去年賽季奪得第一的Mercedes-EQ Formula E Team車隊，明年將會首次參加Formula-E賽事。

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繼F1方程式賽車、IndyCar印第系列賽和Extreme E電動越野賽後，Formula-E賽事是McLaren 參加的另一項大型賽車錦標賽事。McLaren收購Mercedes-EQ Formula E Team車隊後，將會對方吸納到己隊，並於下賽季於Formula E登場。

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McLaren行政總裁Zak Brown表示：「和我們參與所有形式的賽事一樣，Formula E都是以賽車為中心，但在戰略上、商業上和技術上，都將對McLaren車隊的整體發展起到補充作用。」他提到，雖然旗下的F1和IndyCar車隊是分開營運，但Formula E與Extreme E將會一起補充和建立McLaren的電動賽車項目。

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責任編輯：陳卓賢