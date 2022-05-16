【大行報告】摩通由「不宜投資」轉態大幅上調騰訊等科技股評級及目標價　「現進入第二階段投資進程」

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摩通最新發表報告，表示重新檢視中國互聯網板塊短期及長期基本面前景，認為近期在國務院會議、中央政治局會議，以及中證監及人行會議的表述，令互聯網行業的不確定性減弱，該行認為科網股現時進入第二階段投資進程，並早於預期來到，故上調多隻股份評級及目標價。
目前，該行看好股份依次序為美團 （03690） 、網易 （09999） 、騰訊 （00700） 、快手 （01024） 、阿里巴巴 （09988） 及拼多多（美：PDD）。該行預期首批能跑出的股份包括數字娛樂、本地服務以及電商，而旅遊及廣告將會較落後一至兩個季度才反彈。
|股份
|評級
|至今年底目標價
|美團
|由「減持」上調至「增持」
|220元（原為105元）
|網易
|由「減持」上調至「增持」
|185元（原為93元）
|騰訊
|由「減持」上調至「增持」
|470元（原為265元）
|快手
|最新為「增持」
|115元（原為120元）
|阿里巴巴
|由「減持」上調至「增持」
|130元（原為75元）
|京東 （09618）
|由「減持」上調至「中性」
|235元（原為155元）
摩通此前於3月14日曾發表報告，指中概科網股在監管環境、中概股除牌及地緣政治風險之不確定性下並「不吸引」，呼籲全面減持，並且大幅調低多隻重磅科技股目標價。
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編輯：姚卓然