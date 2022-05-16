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【大行報告】摩通由「不宜投資」轉態大幅上調騰訊等科技股評級及目標價　「現進入第二階段投資進程」

股市 14:30 2022/05/16

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【大行報告】摩通由「不宜投資」轉態大幅上調騰訊等科技股評級及目標價　「現進入第二階段投資進程」

摩通最新發表報告，表示重新檢視中國互聯網板塊短期及長期基本面前景，認為近期在國務院會議、中央政治局會議，以及中證監及人行會議的表述，令互聯網行業的不確定性減弱，該行認為科網股現時進入第二階段投資進程，並早於預期來到，故上調多隻股份評級及目標價。

目前，該行看好股份依次序為美團 （03690） 、網易 （09999） 、騰訊 （00700） 、快手 （01024） 、阿里巴巴 （09988） 及拼多多（美：PDD）。該行預期首批能跑出的股份包括數字娛樂、本地服務以及電商，而旅遊及廣告將會較落後一至兩個季度才反彈。

股份 評級 至今年底目標價
美團 由「減持」上調至「增持」 220元（原為105元）
網易 由「減持」上調至「增持」 185元（原為93元）
騰訊 由「減持」上調至「增持」 470元（原為265元）
快手 最新為「增持」 115元（原為120元）
阿里巴巴 由「減持」上調至「增持」 130元（原為75元）
京東 （09618） 由「減持」上調至「中性」 235元（原為155元）

摩通此前於3月14日曾發表報告，指中概科網股在監管環境、中概股除牌及地緣政治風險之不確定性下並「不吸引」，呼籲全面減持，並且大幅調低多隻重磅科技股目標價。

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利、長建及美圖

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編輯：姚卓然

 

美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 大行報告 港股 中國概念股

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