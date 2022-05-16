【烏克蘭戰爭】伊朗考慮向歐洲出口天然氣 能源價格飆

俄烏戰爭影響天然氣及石油能源供應，價格近期亦飆升。伊朗石油部官員透露有意發展能源外交，考慮向歐洲出口天然氣。不過美國對伊朗制裁同時打擊伊朗天然氣行業，料外國要購買伊朗天然氣在付款方面有困難。

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伊朗石油部通訊社SHANA引述石油部副部長切格尼（Majid Chegeni）周日指，伊朗政府正研究將天然氣出口至歐洲，雖然目前仍未有定論，但伊朗一直尋求發展能源外交及擴展市場。

伊朗擁有全球已探明數一數二多的天然氣儲量，不過特朗普（Donald Trump）政府2018年宣布退出與伊朗的核協議，並對伊朗重新實施制裁，導致伊朗的天然氣行業同受打擊。

美國與伊朗自去年起於維也納重新談判，希望恢復2015年的核協議。不過部分議題懸而未決，雙方已經暫停談判數周。

另外，伊朗與伊拉克政府數周前已經簽署一份諒解備忘錄。伊朗將會增加出口至伊拉克的天然氣量，而伊拉克將於本月底之前償還對伊朗的16億美元（約124.8億港元）債務。

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不過由於美國仍制裁伊朗石油及天然氣，伊拉克要就進口天然氣付款給伊朗也面對不少限制。伊拉克不能直接支付現金給伊朗，只能用複雜的付款方式來遵守美國的制裁豁免條款，必須將付款用於資助進口食品和藥物。

歐盟去年從俄羅斯進口約1,550億立方米天然氣，佔整體進口量約45%。但歐盟早前因應戰爭制裁俄羅斯，面對能源供應緊張的危機。

歐盟如果要由伊朗進口天然氣，料也會受美國對伊朗的制裁條款限制，付款方面有困難。

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責任編輯：鄭錦玲