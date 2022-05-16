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【強強聯手】Google夥三星　推跨平台健康應用程式Health Connect

科技 17:15 2022/05/16

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Google和三星（Samsung）近日宣布，將聯手合作，推出跨平台健康應用程式「Health Connect」。（法新社資料圖片）

疫情下，人們愈來愈關注身體健康問題。Google和三星（Samsung）近日宣布，將聯手合作，推出跨平台健康應用程式「Health Connect」。用戶可以在不同的Android設備和應用程式中同步健康數據，跨平台追蹤他們的健康和健身數據。

【企業IT部署】三星發布首款512GB記憶體擴展器　為數據中心打造

據外媒《BBC》報道，用戶下載Health Connect後，可以自行控制共享哪些數據，以及與哪些應用程式共享數據。Health Connect支援50多個類別的數據類型，包括：用戶的活動類型、身體測量、經期追蹤、飲食營養和睡眠時間等。

據悉，Health Connect目前處於開放測試階段，可供所有Android的開發人員使用。Samsung執行副總裁TaeJong Jay Yang指，將會與Google和其他合作夥伴持續合作。有指Google現正與其他健康應用程式「MyFitnessPal」、「Leap Fitness」和「Withings」的開發商展開合作計劃。

TaeJong Jay Yang更表示Samsung旗下的產品，如Galaxy Watch將可使用該應用程式。因此，外界推測Google Fit和Google旗下的健康產品公司Fitbit或會全面採用Health Connect，意味今年將推出的Pixel Watch，也可能會加入Health Connect的功能。

【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大

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責任編輯：文睿

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